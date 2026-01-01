mStream to lekki serwer strumieniowania muzyki oparty na Node.js, skupiający się na udostępnianiu Twojej kolekcji online przy minimalnej konfiguracji. Przenieś swoją muzykę do woluminu biblioteki, a mStream automatycznie skanuje, indeksuje i udostępnia ją za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego odtwarzacza internetowego — plus natywne aplikacje na iOS i Androida, które wykorzystują to samo API zaplecza do słuchania offline i płynnego odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

Samodzielne hostowanie mStream na VPS-ie zapewnia Ci prywatny, zawsze dostępny dostęp do Twojej biblioteki muzycznej z dowolnego urządzenia, bez ograniczeń przestrzeni dyskowej, limitów urządzeń czy zawirowań licencyjnych komercyjnych usług strumieniowania. Domyślny tryb publiczny priorytetowo traktuje natychmiastową użyteczność; konta dla poszczególnych użytkowników można dodać za pośrednictwem interfejsu administratora, gdy zdecydujesz się publicznie udostępnić serwer.