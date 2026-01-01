Wdróż mStream jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer do strumieniowego przesyłania muzyki z przejrzystym odtwarzaczem internetowym i natywnymi aplikacjami mobilnymi.
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Co możesz zbudować z mStream
mStream to lekki serwer strumieniowania muzyki oparty na Node.js, skupiający się na udostępnianiu Twojej kolekcji online przy minimalnej konfiguracji. Przenieś swoją muzykę do woluminu biblioteki, a mStream automatycznie skanuje, indeksuje i udostępnia ją za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego odtwarzacza internetowego — plus natywne aplikacje na iOS i Androida, które wykorzystują to samo API zaplecza do słuchania offline i płynnego odtwarzania na urządzeniach mobilnych.
Samodzielne hostowanie mStream na VPS-ie zapewnia Ci prywatny, zawsze dostępny dostęp do Twojej biblioteki muzycznej z dowolnego urządzenia, bez ograniczeń przestrzeni dyskowej, limitów urządzeń czy zawirowań licencyjnych komercyjnych usług strumieniowania. Domyślny tryb publiczny priorytetowo traktuje natychmiastową użyteczność; konta dla poszczególnych użytkowników można dodać za pośrednictwem interfejsu administratora, gdy zdecydujesz się publicznie udostępnić serwer.
Główne cechy mStream
Biblioteka „Drop-and-stream”
Dodaj pliki do folderu muzyki, a mStream automatycznie je pobierze — bez ręcznego importowania i bez konieczności wcześniejszej konfiguracji skanera biblioteki multimediów.
Natywne aplikacje mobilne
Oficjalne aplikacje na iOS i Androida łączą się z Twoim serwerem w celu odtwarzania offline, płynnych przejść i transkodowania przyjaznego dla sieci komórkowych.
Konta wielu użytkowników
Opcjonalne konta dla poszczególnych użytkowników z kontrolą dostępu na poziomie biblioteki pozwalają gospodarstwom domowym współdzielić jeden serwer bez łączenia kolekcji muzycznych.
Responsywny odtwarzacz internetowy
Nowoczesny odtwarzacz HTML5, który działa płynnie na przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych, z playlistami, wyszukiwaniem, okładkami albumów i odtwarzaniem losowym.
Panel administracyjny do dostrajania
Interfejs administratora na żywo kontroluje przełącznik trybu publicznego, przesyłanie plików, modyfikacje plików i blokadę konta bez ponownego uruchamiania serwera.
Dlaczego warto uruchomić mStream na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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