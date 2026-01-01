Wdróż Screego jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer udostępniania ekranu z wbudowanym przekaźnikiem TURN dla niezawodnych połączeń WebRTC przez dowolną zaporę sieciową.
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Co możesz zbudować z Screego
Screego to serwer udostępniania ekranu typu open-source, który umożliwia zespołom zdalną współpracę bez przekierowywania poufnych treści ekranu przez zewnętrzną usługę SaaS. Wykorzystuje WebRTC do strumieniowania z niskim opóźnieniem i zawiera serwer przekaźnikowy TURN, dzięki czemu połączenia działają przez restrykcyjne firmowe zapory sieciowe i symetryczny NAT — eliminując najczęstszy powód, dla którego udostępnianie ekranu zawodzi w innych narzędziach.
Wdrożenie Screego na Twoim własnym VPS daje Ci stały punkt końcowy udostępniania ekranu pod Twoją pełną kontrolą. Brak limitów pojemności spotkań, brak kosztów subskrypcji na hosta i brak dostępu stron trzecich do udostępnianych treści. Uczestnicy dołączają za pośrednictwem dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez konieczności instalowania wtyczek lub pobierania.
Główne cechy Screego
Wbudowany przekaźnik TURN
Screego zawiera serwer TURN/STUN, dzięki czemu połączenia WebRTC działają przez firmowe zapory sieciowe i symetryczny NAT bez konieczności korzystania z zewnętrznej usługi przekaźnikowej.
Łączenie bez wtyczek
Widzowie dołączają do pokoi za pośrednictwem udostępnionego linku w dowolnej nowoczesnej przeglądarce — nie jest wymagane żadne rozszerzenie, pobieranie klienta ani rejestracja konta.
Wiele równoczesnych pokoi
Uruchom dowolną liczbę niezależnych sesji udostępniania ekranu jednocześnie, każda z własnym linkiem do zaproszenia i izolowanym strumieniem.
Brak limitów pojemności
Hostuj nieograniczone sesje z nieograniczoną liczbą uczestników — pojemność jest określana przez zasoby Twojego VPS, a nie przez poziom cenowy.
Prometheus Metryki
Udostępnij punkt końcowy /metrics do zbierania danych przez Prometheus, aby śledzić aktywne pokoje, połączenia TURN i przepustowość przekaźnika w czasie.
Dlaczego warto uruchomić Screego na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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