Screego to serwer udostępniania ekranu typu open-source, który umożliwia zespołom zdalną współpracę bez przekierowywania poufnych treści ekranu przez zewnętrzną usługę SaaS. Wykorzystuje WebRTC do strumieniowania z niskim opóźnieniem i zawiera serwer przekaźnikowy TURN, dzięki czemu połączenia działają przez restrykcyjne firmowe zapory sieciowe i symetryczny NAT — eliminując najczęstszy powód, dla którego udostępnianie ekranu zawodzi w innych narzędziach.

Wdrożenie Screego na Twoim własnym VPS daje Ci stały punkt końcowy udostępniania ekranu pod Twoją pełną kontrolą. Brak limitów pojemności spotkań, brak kosztów subskrypcji na hosta i brak dostępu stron trzecich do udostępnianych treści. Uczestnicy dołączają za pośrednictwem dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez konieczności instalowania wtyczek lub pobierania.