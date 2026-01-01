Jenkins to wiodący na świecie serwer automatyzacji typu open source, któremu ufają miliony zespołów programistycznych do zasilania potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Z ponad 1800 wtyczkami, Jenkins integruje się praktycznie z każdym narzędziem w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania — od Git i GitHub po Docker, Kubernetes, AWS i nie tylko.

Samodzielne hostowanie Jenkinsa na własnym VPS daje Ci dedykowane zasoby do kompilacji bez opłat za minutę, bez limitów czasu wykonania i pełną kontrolę nad środowiskiem kompilacji. Zainstaluj dowolny SDK, kompilator lub zależność, której wymagają Twoje projekty, bez napotykania ograniczeń platformy.