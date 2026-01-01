Wdróż Jenkinsa z instalacją jednym kliknięciem.
Serwer automatyzacji open source do tworzenia potoków CI/CD z 1 800+ integracjami wtyczek.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Jenkins
Jenkins to wiodący na świecie serwer automatyzacji typu open source, któremu ufają miliony zespołów programistycznych do zasilania potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Z ponad 1800 wtyczkami, Jenkins integruje się praktycznie z każdym narzędziem w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania — od Git i GitHub po Docker, Kubernetes, AWS i nie tylko.
Samodzielne hostowanie Jenkinsa na własnym VPS daje Ci dedykowane zasoby do kompilacji bez opłat za minutę, bez limitów czasu wykonania i pełną kontrolę nad środowiskiem kompilacji. Zainstaluj dowolny SDK, kompilator lub zależność, której wymagają Twoje projekty, bez napotykania ograniczeń platformy.
Główne cechy Jenkins
Potok jako kod
Zdefiniuj przepływy pracy CI/CD w kontrolowanym wersjami pliku Jenkinsfile, czyniąc Twoją automatyzację odtwarzalną i możliwą do przejrzenia obok kodu Twojej aplikacji.
1 800+ Wtyczki
Zintegruj Jenkins z GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack i praktycznie każdym narzędziem, od którego zależy Twój proces programistyczny.
Rozproszone Kompilacje
Rozdzielanie kompilacji między wielu agentów w celu równoległego wykonania, znacznie skracając czas uzyskania informacji zwrotnej w przypadku dużych zestawów testów.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zarządzaj dostępem zespołu z precyzyjnymi uprawnieniami, obsługując dostawców uwierzytelniania LDAP, Active Directory, OAuth i SAML.
Zaplanowane i Wyzwalane Kompilacje
Uruchamiaj kompilacje według harmonogramów cron, webhooków Git, ukończenia zadań nadrzędnych lub ręcznych bramek zatwierdzających, aby dopasować się do dowolnego przepływu pracy wydania.
Dlaczego warto uruchomić Jenkins na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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