Wdróż RAGflow jednym kliknięciem.
Silnik RAG klasy produkcyjnej z głębokim parsowaniem dokumentów, pobieraniem z grafu wiedzy i obsługą wielu LLM.
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Co możesz zbudować z RAGflow
RAGflow to gotowy do produkcji silnik generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, zbudowany w oparciu o głębokie zrozumienie dokumentów. W przeciwieństwie do podstawowych implementacji RAG, które traktują dokumenty jako zwykły tekst, RAGflow wykonuje analizę plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i obrazów uwzględniającą układ, aby zachować znaczenie tabel, rysunków i ustrukturyzowanej treści przed indeksowaniem.
Samodzielne hostowanie RAGflow na Twoim własnym VPS zapewnia prywatność Twoich dokumentów i daje Ci pełną kontrolę nad dostawcami LLM, strategiami dzielenia na fragmenty i potokami wyszukiwania. Wbudowany graf wiedzy i zaplecza GraphRAG odblokowują rozumowanie między dokumentami, któremu nie dorówna płaskie wyszukiwanie wektorowe.
Główne cechy RAGflow
Głębokie parsowanie dokumentów
Ekstrakcja uwzględniająca układ obsługuje pliki PDF, pliki Word, arkusze kalkulacyjne i zeskanowane obrazy — zachowując tabele, rysunki i strukturę, którą niszczą parsery zwykłego tekstu.
Wyszukiwanie w grafie wiedzy
Wbudowane indeksowanie GraphRAG i grafów wiedzy umożliwiają wnioskowanie między dokumentami i zapytania o relacje wykraczające poza to, co obsługuje płaskie wyszukiwanie wektorowe.
Obsługa wielu LLM
Połącz się z OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google i ponad 20 innymi dostawcami bez ponownego indeksowania Twoich dokumentów.
Elastyczne strategie dzielenia na fragmenty
Wybierz spośród trybów dzielenia dokumentów: Ogólny, Pytania i odpowiedzi, Instrukcja, Tabela i Artykuł, aby dopasować do struktury każdego typu dokumentu dla optymalnej dokładności wyszukiwania.
Kontrola dostępu dla wielu użytkowników
Uprawnienia oparte na rolach pozwalają zespołom udostępniać bazy wiedzy, jednocześnie utrzymując wrażliwe zbiory dokumentów ograniczone do autoryzowanych użytkowników.
REST API i SDK
Pełne REST API i oficjalne Python SDK pozwalają Ci osadzić RAGflow w Twoich własnych aplikacjach i zautomatyzować potoki pozyskiwania dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić RAGflow na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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