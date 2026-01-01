RAGflow to gotowy do produkcji silnik generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, zbudowany w oparciu o głębokie zrozumienie dokumentów. W przeciwieństwie do podstawowych implementacji RAG, które traktują dokumenty jako zwykły tekst, RAGflow wykonuje analizę plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i obrazów uwzględniającą układ, aby zachować znaczenie tabel, rysunków i ustrukturyzowanej treści przed indeksowaniem.

Samodzielne hostowanie RAGflow na Twoim własnym VPS zapewnia prywatność Twoich dokumentów i daje Ci pełną kontrolę nad dostawcami LLM, strategiami dzielenia na fragmenty i potokami wyszukiwania. Wbudowany graf wiedzy i zaplecza GraphRAG odblokowują rozumowanie między dokumentami, któremu nie dorówna płaskie wyszukiwanie wektorowe.