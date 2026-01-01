Piwigo to jedna z najdłużej działających aplikacji galerii zdjęć typu open source, stworzona specjalnie do zarządzania dużymi kolekcjami zdjęć. W przeciwieństwie do lekkich skryptów galerii, Piwigo obsługuje archiwa setek tysięcy zdjęć z indeksowaniem EXIF/IPTC, wielopoziomowymi hierarchiami albumów, konfigurowalnymi rozmiarami miniatur, szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych albumów oraz ekosystemem wtyczek składającym się z ponad 200 rozszerzeń społeczności, obejmujących wszystko, od rozpoznawania twarzy po niestandardowe motywy.

Samodzielne hostowanie Piwigo na Twoim VPS-ie pozwala przechowywać oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości, dane lokalizacyjne i statystyki wyświetleń na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je do usługi SaaS do zdjęć. Stos technologiczny PHP i MySQL jest niezwykle stabilny, działa na minimalnych zasobach i tworzy galerie, które są dostępne online od dwóch dekad — co czyni Piwigo popularnym wyborem dla klubów, muzeów, fotografów i rodzin, które chcą, aby ich archiwum zdjęć przetrwało każdego konkretnego dostawcę chmury.