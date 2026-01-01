Wdróż Piwigo jednym kliknięciem.
Dojrzała platforma galerii zdjęć open-source z setkami wtyczek, szczegółowymi kontrolami udostępniania i przepływami pracy do masowego importu dla poważnych archiwów.
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Co możesz zbudować z Piwigo
Piwigo to jedna z najdłużej działających aplikacji galerii zdjęć typu open source, stworzona specjalnie do zarządzania dużymi kolekcjami zdjęć. W przeciwieństwie do lekkich skryptów galerii, Piwigo obsługuje archiwa setek tysięcy zdjęć z indeksowaniem EXIF/IPTC, wielopoziomowymi hierarchiami albumów, konfigurowalnymi rozmiarami miniatur, szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych albumów oraz ekosystemem wtyczek składającym się z ponad 200 rozszerzeń społeczności, obejmujących wszystko, od rozpoznawania twarzy po niestandardowe motywy.
Samodzielne hostowanie Piwigo na Twoim VPS-ie pozwala przechowywać oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości, dane lokalizacyjne i statystyki wyświetleń na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je do usługi SaaS do zdjęć. Stos technologiczny PHP i MySQL jest niezwykle stabilny, działa na minimalnych zasobach i tworzy galerie, które są dostępne online od dwóch dekad — co czyni Piwigo popularnym wyborem dla klubów, muzeów, fotografów i rodzin, które chcą, aby ich archiwum zdjęć przetrwało każdego konkretnego dostawcę chmury.
Główne cechy Piwigo
Ogromne skalowanie biblioteki
Zaprojektowany od samego początku do obsługi archiwów zawierających setki tysięcy zdjęć z szybkim przeglądaniem, wyszukiwaniem i paginacją — nie tylko galerii na skalę hobbystyczną.
Albumy wielopoziomowe
Organizuj zdjęcia w zagnieżdżone albumy i wirtualne albumy (jedno zdjęcie może pojawić się w wielu miejscach) z uprawnieniami na poziomie albumu, aby precyzyjnie udostępniać.
Indeksowanie EXIF i IPTC
Automatyczne wyodrębnianie metadanych aparatu, obiektywu i IPTC sprawia, że zdjęcia można wyszukiwać według korpusu aparatu, ogniskowej, lokalizacji lub dowolnego niestandardowego tagu.
200+ wtyczek
Aktywny katalog rozszerzeń społeczności obejmuje rozpoznawanie twarzy, znakowanie wodne, motywy pokazów slajdów, przesyłanie mobilne, udostępnianie w mediach społecznościowych i wiele więcej.
Szczegółowe udostępnianie
Dostęp do albumów publicznych, prywatnych, chronionych hasłem i z ograniczonym dostępem dla grup, z indywidualnymi uprawnieniami do pobierania zdjęć i usuwaniem danych EXIF dla udostępnionych albumów.
Narzędzia do masowego importu
Procesy synchronizacji po stronie serwera i FTP/SFTP ułatwiają jednoczesne przesyłanie tysięcy zdjęć, zamiast klikać i przesyłać je pojedynczo.
Dlaczego warto uruchomić Piwigo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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