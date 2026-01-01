Do 69% zniżki na Piwigo

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Dojrzała platforma galerii zdjęć open-source z setkami wtyczek, szczegółowymi kontrolami udostępniania i przepływami pracy do masowego importu dla poważnych archiwów.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Piwigo jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Piwigo

Piwigo to jedna z najdłużej działających aplikacji galerii zdjęć typu open source, stworzona specjalnie do zarządzania dużymi kolekcjami zdjęć. W przeciwieństwie do lekkich skryptów galerii, Piwigo obsługuje archiwa setek tysięcy zdjęć z indeksowaniem EXIF/IPTC, wielopoziomowymi hierarchiami albumów, konfigurowalnymi rozmiarami miniatur, szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych albumów oraz ekosystemem wtyczek składającym się z ponad 200 rozszerzeń społeczności, obejmujących wszystko, od rozpoznawania twarzy po niestandardowe motywy.

Samodzielne hostowanie Piwigo na Twoim VPS-ie pozwala przechowywać oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości, dane lokalizacyjne i statystyki wyświetleń na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je do usługi SaaS do zdjęć. Stos technologiczny PHP i MySQL jest niezwykle stabilny, działa na minimalnych zasobach i tworzy galerie, które są dostępne online od dwóch dekad — co czyni Piwigo popularnym wyborem dla klubów, muzeów, fotografów i rodzin, które chcą, aby ich archiwum zdjęć przetrwało każdego konkretnego dostawcę chmury.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Piwigo

Ogromne skalowanie biblioteki

Zaprojektowany od samego początku do obsługi archiwów zawierających setki tysięcy zdjęć z szybkim przeglądaniem, wyszukiwaniem i paginacją — nie tylko galerii na skalę hobbystyczną.

Albumy wielopoziomowe

Organizuj zdjęcia w zagnieżdżone albumy i wirtualne albumy (jedno zdjęcie może pojawić się w wielu miejscach) z uprawnieniami na poziomie albumu, aby precyzyjnie udostępniać.

Indeksowanie EXIF i IPTC

Automatyczne wyodrębnianie metadanych aparatu, obiektywu i IPTC sprawia, że zdjęcia można wyszukiwać według korpusu aparatu, ogniskowej, lokalizacji lub dowolnego niestandardowego tagu.

200+ wtyczek

Aktywny katalog rozszerzeń społeczności obejmuje rozpoznawanie twarzy, znakowanie wodne, motywy pokazów slajdów, przesyłanie mobilne, udostępnianie w mediach społecznościowych i wiele więcej.

Szczegółowe udostępnianie

Dostęp do albumów publicznych, prywatnych, chronionych hasłem i z ograniczonym dostępem dla grup, z indywidualnymi uprawnieniami do pobierania zdjęć i usuwaniem danych EXIF dla udostępnionych albumów.

Narzędzia do masowego importu

Procesy synchronizacji po stronie serwera i FTP/SFTP ułatwiają jednoczesne przesyłanie tysięcy zdjęć, zamiast klikać i przesyłać je pojedynczo.

Dlaczego warto uruchomić Piwigo na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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