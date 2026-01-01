LazyLibrarian to książkowy odpowiednik Sonarr i Radarr — samodzielnie hostowany serwer automatyzacji, który monitoruje Twoich ulubionych autorów, śledzi pojedyncze wydania książek, wyszukuje pasujące pliki w indeksatorach Usenet i torrentów oraz przekazuje wybrane wydania do NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent lub dowolnego innego programu do pobierania, którego już używasz.

Samodzielne hostowanie LazyLibrarian na VPS daje Ci całodobowego bibliotekarza, który wyłapuje nowe wydania w momencie ich pojawienia się, usuwa duplikaty z Twojej istniejącej biblioteki Calibre oraz automatycznie zmienia nazwy i taguje wszystko, dzięki czemu Twoja kolekcja e-booków i audiobooków pozostaje uporządkowana bez ręcznej pracy.