Wdróż LazyLibrarian jednym kliknięciem.
Narzędzie do automatyzacji, które śledzi autorów, znajduje e-booki i audiobooki i przekazuje je Twoim programom do pobierania.
Wybierz plan VPS dla LazyLibrarian
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LazyLibrarian
LazyLibrarian to książkowy odpowiednik Sonarr i Radarr — samodzielnie hostowany serwer automatyzacji, który monitoruje Twoich ulubionych autorów, śledzi pojedyncze wydania książek, wyszukuje pasujące pliki w indeksatorach Usenet i torrentów oraz przekazuje wybrane wydania do NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent lub dowolnego innego programu do pobierania, którego już używasz.
Samodzielne hostowanie LazyLibrarian na VPS daje Ci całodobowego bibliotekarza, który wyłapuje nowe wydania w momencie ich pojawienia się, usuwa duplikaty z Twojej istniejącej biblioteki Calibre oraz automatycznie zmienia nazwy i taguje wszystko, dzięki czemu Twoja kolekcja e-booków i audiobooków pozostaje uporządkowana bez ręcznej pracy.
Główne cechy LazyLibrarian
Śledzenie i odkrywanie autorów
Dodaj autorów po nazwisku, a LazyLibrarian tworzy ich pełną bibliografię z Goodreads, Google Books, OpenLibrary i innych źródeł.
Obsługa audiobooków i e-booków
Obsługuje zarówno formaty audiobooków, jak i e-booków, z oddzielnymi zasadami dotyczącymi jakości i źródła dla każdego z nich, dzięki czemu jedna instancja zarządza dwiema bibliotekami.
Integracja Calibre i Goodreads
Importuje Twoją istniejącą bibliotekę Calibre, aby uniknąć duplikatów, synchronizuje listy przeczytanych/do przeczytania z Goodreads i automatycznie aktualizuje metadane.
Natywna obsługa indeksatora
Wbudowane wtyczki dla NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge i dziesiątek indeksatorów Usenet i torrentów za pośrednictwem Newznab i Torznab.
Śledzenie magazynów i seriali
Monitoruje czasopisma tematyczne i serie wielotomowe, dodając do kolejki nowe wydania, gdy tylko trafią do indeksatorów, bez konieczności ręcznego wyszukiwania.
Dlaczego warto uruchomić LazyLibrarian na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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