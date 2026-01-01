GeoNetwork to oparta na standardach, otwartoźródłowa aplikacja katalogowa stworzona do zarządzania zasobami przestrzennymi w różnych organizacjach. Opracowana pod auspicjami fundacji OSGeo, zapewnia edycję metadanych, wyszukiwanie federacyjne oraz wbudowaną przeglądarkę map, które współpracują z ISO 19115/19139, Dublin Core i OGC API Records od razu po uruchomieniu.

Samodzielne hostowanie GeoNetwork pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi geoprzestrzennymi zbiorami danych, danymi uwierzytelniającymi do zbierania danych i politykami dostępu na własnym VPS. Ten szablon zawiera PostGIS do przechowywania relacyjnego i Elasticsearch do szybkiego wyszukiwania indeksowanego, dzięki czemu katalog jest gotowy do produkcji od momentu uruchomienia.