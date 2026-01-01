Wdróż GeoNetwork jednym kliknięciem.
Aplikacja katalogowa open source do zarządzania metadanymi geoprzestrzennymi, zbiorami danych i interaktywnymi usługami mapowymi.
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Co możesz zbudować z GeoNetwork
GeoNetwork to oparta na standardach, otwartoźródłowa aplikacja katalogowa stworzona do zarządzania zasobami przestrzennymi w różnych organizacjach. Opracowana pod auspicjami fundacji OSGeo, zapewnia edycję metadanych, wyszukiwanie federacyjne oraz wbudowaną przeglądarkę map, które współpracują z ISO 19115/19139, Dublin Core i OGC API Records od razu po uruchomieniu.
Samodzielne hostowanie GeoNetwork pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi geoprzestrzennymi zbiorami danych, danymi uwierzytelniającymi do zbierania danych i politykami dostępu na własnym VPS. Ten szablon zawiera PostGIS do przechowywania relacyjnego i Elasticsearch do szybkiego wyszukiwania indeksowanego, dzięki czemu katalog jest gotowy do produkcji od momentu uruchomienia.
Główne cechy GeoNetwork
Katalog metadanych przestrzennych
Zarządzaj rekordami zgodnymi z ISO 19115/19139, Dublin Core i INSPIRE, z wbudowaną walidacją i edycją opartą na szablonach.
Gromadzenie federacyjne
Pobieraj metadane z CSW, OAI-PMH, WMS, WFS i innych węzłów GeoNetwork zgodnie z harmonogramem, aby zbudować pojedynczą warstwę odkrywania.
Wyszukiwanie Elasticsearch
Wyszukiwanie pełnotekstowe i fasetowe przestrzenne zasilane przez dołączony backend Elasticsearch dla wyników w ułamku sekundy w milionach rekordów.
Osadzona przeglądarka map
Podgląd warstw WMS, WMTS i WFS bezpośrednio z rekordu za pomocą zintegrowanego klienta mapowego opartego na OpenLayers.
OGC API Rekordy
Udostępniaj zawartość katalogu za pośrednictwem CSW 2.0.2 oraz nowoczesnego standardu OGC API Records dla dalszych integracji geoportali.
Zaplecze PostGIS
Dostarczany z bazą danych PostGIS, dzięki czemu geometrie przestrzenne, linki i reguły dostępu utrzymują się w sprawdzonym silniku GIS typu open source.
Dlaczego warto uruchomić GeoNetwork na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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