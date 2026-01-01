Wdróż TaxHacker z instalacją jednym kliknięciem.
Hostowane samodzielnie narzędzie księgowe AI, które automatycznie wyodrębnia dane z paragonów i faktur dla freelancerów i małych firm.
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Co możesz zbudować z TaxHacker
TaxHacker to otwartoźródłowa aplikacja księgowa oparta na sztucznej inteligencji, stworzona dla freelancerów, niezależnych twórców i małych firm. Eliminuje ręczne wprowadzanie danych, wykorzystując duże modele językowe do automatycznego wyodrębniania kwot, dat, sprzedawców, danych podatkowych i pozycji z przesłanych paragonów i faktur.
W przeciwieństwie do narzędzi księgowych SaaS, TaxHacker działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze — Twoje dokumenty finansowe nigdy nie opuszczają Twojego serwera. Obsługuje ponad 170 walut światowych z automatyczną konwersją historycznych kursów wymiany, współpracuje z OpenAI, Google Gemini, Mistral lub lokalnymi modelami za pośrednictwem Ollama i pozwala tworzyć niestandardowe kategorie i monity AI dostosowane do Twoich specyficznych procesów biznesowych.
Główne cechy TaxHacker
Ekstrakcja dokumentów AI
Automatycznie analizuje paragony i faktury w celu wyodrębnienia kwot, dat, sprzedawców i danych podatkowych bez ręcznego wprowadzania.
Obsługa wielu walut
Śledzi transakcje w ponad 170 walutach i 14 kryptowalutach z automatyczną konwersją historycznych kursów wymiany.
Elastyczni dostawcy LLM
Działa z OpenAI, Google Gemini, Mistral lub lokalnymi modelami, takimi jak Ollama — wybierz dostawcę, który odpowiada Twoim potrzebom w zakresie prywatności i kosztów.
Niestandardowe Kategorie
Twórz spersonalizowane kategorie, projekty i pola z niestandardowymi promptami AI, dostosowanymi do Twoich specyficznych procesów biznesowych.
Pełna Kontrola Danych
Wszystkie dokumenty finansowe pozostają na Twoim własnym serwerze — żadne usługi stron trzecich nigdy nie widzą Twoich wrażliwych danych biznesowych.
Operacje masowe
Zaawansowane filtrowanie, wyszukiwanie pełnotekstowe, operacje zbiorcze i eksport danych sprawiają, że przygotowanie do sezonu podatkowego jest proste.
Dlaczego warto uruchomić TaxHacker na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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