TaxHacker to otwartoźródłowa aplikacja księgowa oparta na sztucznej inteligencji, stworzona dla freelancerów, niezależnych twórców i małych firm. Eliminuje ręczne wprowadzanie danych, wykorzystując duże modele językowe do automatycznego wyodrębniania kwot, dat, sprzedawców, danych podatkowych i pozycji z przesłanych paragonów i faktur.

W przeciwieństwie do narzędzi księgowych SaaS, TaxHacker działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze — Twoje dokumenty finansowe nigdy nie opuszczają Twojego serwera. Obsługuje ponad 170 walut światowych z automatyczną konwersją historycznych kursów wymiany, współpracuje z OpenAI, Google Gemini, Mistral lub lokalnymi modelami za pośrednictwem Ollama i pozwala tworzyć niestandardowe kategorie i monity AI dostosowane do Twoich specyficznych procesów biznesowych.