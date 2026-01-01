Wdróż Convoy jednym kliknięciem.
Natywna dla chmury, open source'owa brama webhooków do przyjmowania, przechowywania, debugowania i niezawodnego dostarczania milionów zdarzeń webhook.
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Co możesz zbudować z Convoy
Convoy to bramka webhooków typu open source, natywna dla chmury, zbudowana w celu bezpiecznego pozyskiwania, utrwalania, debugowania, dostarczania i zarządzania milionami zdarzeń webhook w dużej skali. Zaprojektowana dla zespołów inżynierskich, które wysyłają zdarzenia do klientów lub odbierają zdarzenia od stron trzecich, rozwiązuje problem operacyjny związany z budowaniem niezawodnej infrastruktury webhook — automatyczne ponawianie prób, weryfikacja podpisu, obsługa niedostarczonych wiadomości i kompletny panel administracyjny do sprawdzania każdej dostawy.
Samodzielne hostowanie Convoy utrzymuje ładunki zdarzeń, punkty końcowe klientów i dzienniki dostaw w Twoim VPS, bez opłat za zdarzenie i bez widoczności ruchu przez strony trzecie. PostgreSQL i Redis są dostarczane wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu bramka jest gotowa do obsługi produkcyjnych obciążeń webhook od pierwszego wdrożenia.
Główne cechy Convoy
Niezawodna dostawa
Automatyczne wykładnicze i liniowe strategie ponawiania zapobiegają utracie zdarzeń webhook z powodu przejściowych awarii w punktach końcowych klienta.
Weryfikacja podpisu
Podpisuj wychodzące żądania za pomocą HMAC i weryfikuj przychodzące webhooki, aby każde zdarzenie mogło być zaufane przez nadawcę i odbiorcę.
Panel administracyjny
Sprawdzaj, filtruj i odtwarzaj każdą dostawę webhooka z wbudowanego interfejsu użytkownika bez pisania niestandardowych narzędzi do debugowania.
Bramka dwukierunkowa
Działa zarówno jako wychodzący wydawca dla klientów, jak i przychodząca brama do bezpiecznego odbierania webhooków stron trzecich.
Skalowalni pracownicy
Oddzielne procesy webowe i agentowe pozwalają skalować przepustowość pozyskiwania i dostarczania niezależnie w miarę wzrostu wolumenu zdarzeń.
Samodzielnie hostowane dane
Ładunki webhooków, sekrety punktów końcowych i historia dostaw pozostają w Twojej infrastrukturze bez opłat SaaS naliczanych za każde zdarzenie.
Dlaczego warto uruchomić Convoy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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