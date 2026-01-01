Convoy to bramka webhooków typu open source, natywna dla chmury, zbudowana w celu bezpiecznego pozyskiwania, utrwalania, debugowania, dostarczania i zarządzania milionami zdarzeń webhook w dużej skali. Zaprojektowana dla zespołów inżynierskich, które wysyłają zdarzenia do klientów lub odbierają zdarzenia od stron trzecich, rozwiązuje problem operacyjny związany z budowaniem niezawodnej infrastruktury webhook — automatyczne ponawianie prób, weryfikacja podpisu, obsługa niedostarczonych wiadomości i kompletny panel administracyjny do sprawdzania każdej dostawy.

Samodzielne hostowanie Convoy utrzymuje ładunki zdarzeń, punkty końcowe klientów i dzienniki dostaw w Twoim VPS, bez opłat za zdarzenie i bez widoczności ruchu przez strony trzecie. PostgreSQL i Redis są dostarczane wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu bramka jest gotowa do obsługi produkcyjnych obciążeń webhook od pierwszego wdrożenia.