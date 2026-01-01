Wdróż ImmuDB w instalacji jednym kliknięciem.
Niezmienna, odporna na manipulacje baza danych z weryfikacją kryptograficzną dla audytowalnej integralności danych.
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Co możesz zbudować z ImmuDB
ImmuDB to otwartoźródłowa, niezmienna baza danych napisana w Go, która zachowuje pełną historię wszystkich zmian danych. Każdy zapis jest kryptograficznie weryfikowany, co uniemożliwia zmianę lub usunięcie rekordów bez wykrycia — zapewniając Ci zaprojektowany od podstaw, odporny na manipulacje ślad audytu.
Możliwy do wdrożenia jako samodzielny serwer, ImmuDB obsługuje modele danych klucz-wartość, SQL i dokumentowe i jest dostarczany z wbudowaną konsolą internetową do przeglądania danych i zarządzania użytkownikami. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi dziennikami audytu, zapisami zgodności i historią transakcji na Twojej własnej infrastrukturze, bez zewnętrznych zależności.
Główne cechy ImmuDB
Przechowywanie z dowodem manipulacji
Każdy rekord jest połączony za pomocą skrótów kryptograficznych, dzięki czemu każda modyfikacja lub usunięcie jest natychmiast wykrywalne przez klientów lub audytorów.
Obsługa wielu modeli
Wysyłaj zapytania do danych za pomocą interfejsów klucz-wartość, SQL lub dokumentowych — wszystkie współdzielą ten sam niezmienny silnik pamięci masowej bez migracji schematu między modelami.
Wbudowana konsola internetowa
Zintegrowany interfejs sieciowy na porcie 8080 umożliwia eksplorowanie baz danych, uruchamianie zapytań SQL i zarządzanie użytkownikami bez instalowania dodatkowych narzędzi.
Weryfikacja kryptograficzna
Klienci mogą niezależnie zweryfikować integralność dowolnej odczytywanej wartości za pomocą dowodów drzewa Merkle'a, eliminując potrzebę ślepego zaufania serwerowi.
Kompletna historia audytu
Wszystkie wersje każdego klucza są przechowywane na stałe, zapewniając zespołom ds. zgodności i audytorom kompletny, weryfikowalny łańcuch nadzoru dla każdego punktu danych.
Dlaczego warto uruchomić ImmuDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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