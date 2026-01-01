ImmuDB to otwartoźródłowa, niezmienna baza danych napisana w Go, która zachowuje pełną historię wszystkich zmian danych. Każdy zapis jest kryptograficznie weryfikowany, co uniemożliwia zmianę lub usunięcie rekordów bez wykrycia — zapewniając Ci zaprojektowany od podstaw, odporny na manipulacje ślad audytu.

Możliwy do wdrożenia jako samodzielny serwer, ImmuDB obsługuje modele danych klucz-wartość, SQL i dokumentowe i jest dostarczany z wbudowaną konsolą internetową do przeglądania danych i zarządzania użytkownikami. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi dziennikami audytu, zapisami zgodności i historią transakcji na Twojej własnej infrastrukturze, bez zewnętrznych zależności.