Penpot to pierwsza platforma do projektowania i prototypowania typu open-source, zbudowana specjalnie do współpracy interdyscyplinarnej między projektantami a programistami. W przeciwieństwie do zastrzeżonych alternatyw, które wiążą zespoły modelami subskrypcyjnymi i zamkniętymi ekosystemami, Penpot opiera się na otwartych standardach internetowych, generuje natywne SVG i kod gotowy na CSS, który programiści mogą wykorzystać bezpośrednio w swoich projektach.

Samodzielne hostowanie Penpot na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie pliki projektowe, prace klientów i własność intelektualną wyłącznie na Twoich serwerach — bez opłat za stanowisko, bez uzależnienia od dostawcy i z pełną kontrolą nad Twoją infrastrukturą projektową i danymi.