Wdróż Penpot jednym kliknięciem.
Platforma open-source do projektowania UI/UX i prototypowania, zbudowana na standardach internetowych dla projektantów i programistów.
Wybierz plan VPS dla Penpot
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Penpot
Penpot to pierwsza platforma do projektowania i prototypowania typu open-source, zbudowana specjalnie do współpracy interdyscyplinarnej między projektantami a programistami. W przeciwieństwie do zastrzeżonych alternatyw, które wiążą zespoły modelami subskrypcyjnymi i zamkniętymi ekosystemami, Penpot opiera się na otwartych standardach internetowych, generuje natywne SVG i kod gotowy na CSS, który programiści mogą wykorzystać bezpośrednio w swoich projektach.
Samodzielne hostowanie Penpot na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie pliki projektowe, prace klientów i własność intelektualną wyłącznie na Twoich serwerach — bez opłat za stanowisko, bez uzależnienia od dostawcy i z pełną kontrolą nad Twoją infrastrukturą projektową i danymi.
Główne cechy Penpot
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu projektantów może pracować nad tym samym plikiem jednocześnie, z widocznymi kursorami, komentarzami w tekście i aktualizacjami na żywo.
Natywne wyjście SVG
Każdy projekt eksportuje się do standardowego SVG z właściwościami CSS, które programiści mogą skopiować bezpośrednio do kodu, eliminując zgadywanie przy przekazywaniu.
System Komponentowy
Twórz skalowalne systemy projektowe z komponentami wielokrotnego użytku, wariantami, zagnieżdżonymi nadpisaniami i współdzielonymi bibliotekami w różnych projektach.
Interaktywne Prototypowanie
Twórz klikalne prototypy z przejściami, nakładkami i zachowaniami przewijania, aby testować i walidować przepływy użytkowników przed rozpoczęciem prac programistycznych.
Przekazanie deweloperowi
Panel inspekcji udostępnia wartości CSS, wymiary i zasoby, dzięki czemu programiści uzyskują dokładne specyfikacje bez konieczności dostępu do narzędzi projektowych.
Podłącz Ekosystem
Rozszerz Penpot za pomocą API wtyczek JavaScript, aby tworzyć niestandardowe przepływy pracy i integrować się z Twoim istniejącym łańcuchem narzędzi projektowych.
Dlaczego warto uruchomić Penpot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.