Listmonk to szybka, otwartoźródłowa platforma do zarządzania biuletynami i listami mailingowymi, zbudowana w oparciu o Go dla maksymalnej wydajności. Obsługuje miliony subskrybentów przy minimalnym zużyciu zasobów, wspiera zaawansowaną segmentację, personalizację i analitykę kampanii oraz współpracuje z dowolnym dostawcą SMTP. Czysty interfejs administracyjny sprawia, że zarządzanie listami i wysyłanie kampanii jest proste, bez zbędnego obciążenia typowego dla korporacyjnych narzędzi marketingowych.

Samodzielne hostowanie Listmonk eliminuje opłaty SaaS naliczane za e-mail lub za subskrybenta, przechowuje dane Twoich subskrybentów w całości na Twojej własnej infrastrukturze i pozwala skonfigurować szybkość wysyłki oraz dostawców SMTP dokładnie tak, jak wymaga tego Twój przepływ pracy — bez ograniczeń platformy czy blokady dostawcy.