Wdróż Listmonk jednym kliknięciem.
Wysokowydajny, samodzielnie hostowany menedżer newsletterów i list mailingowych zbudowany dla milionów subskrybentów.
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Co możesz zbudować z Listmonk
Listmonk to szybka, otwartoźródłowa platforma do zarządzania biuletynami i listami mailingowymi, zbudowana w oparciu o Go dla maksymalnej wydajności. Obsługuje miliony subskrybentów przy minimalnym zużyciu zasobów, wspiera zaawansowaną segmentację, personalizację i analitykę kampanii oraz współpracuje z dowolnym dostawcą SMTP. Czysty interfejs administracyjny sprawia, że zarządzanie listami i wysyłanie kampanii jest proste, bez zbędnego obciążenia typowego dla korporacyjnych narzędzi marketingowych.
Samodzielne hostowanie Listmonk eliminuje opłaty SaaS naliczane za e-mail lub za subskrybenta, przechowuje dane Twoich subskrybentów w całości na Twojej własnej infrastrukturze i pozwala skonfigurować szybkość wysyłki oraz dostawców SMTP dokładnie tak, jak wymaga tego Twój przepływ pracy — bez ograniczeń platformy czy blokady dostawcy.
Główne cechy Listmonk
Segmentacja subskrybentów
Twórz ukierunkowane kampanie, segmentując subskrybentów za pomocą niestandardowych atrybutów i dynamicznych list opartych na zapytaniach.
Analityka kampanii
Śledź wskaźniki otwarć, kliknięć, odbić i rezygnacji z subskrypcji dzięki szczegółowym raportom dla każdej kampanii.
Wielu dostawców SMTP
Podłącz dowolnego dostawcę SMTP z funkcją przełączania awaryjnego i limitowaniem szybkości dla każdego dostawcy, aby zmaksymalizować dostarczalność.
System szablonów
Twórz szablony wiadomości e-mail w formacie HTML i zwykłym tekście, które można ponownie wykorzystać, z podstawianiem zmiennych dla spersonalizowanych kampanii.
REST API
Zarządzaj subskrybentami, listami i kampaniami programowo za pośrednictwem kompleksowego REST API.
Prywatność i Narzędzia RODO
Wbudowane zarządzanie rezygnacjami z subskrypcji, obsługa zwrotów i narzędzia do eksportu danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
Dlaczego warto uruchomić Listmonk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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