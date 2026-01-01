Wdróż phpIPAM jednym kliknięciem.
Narzędzie do zarządzania adresami IP typu open-source do śledzenia i organizowania podsieci IPv4/IPv6 oraz zasobów sieciowych.
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Co możesz zbudować z phpIPAM
phpIPAM to samodzielnie hostowana, internetowa aplikacja do zarządzania adresami IP (IPAM), która zapewnia administratorom sieci uporządkowany sposób śledzenia i organizowania przestrzeni adresowej IPv4 i IPv6. Zamiast utrzymywać arkusze kalkulacyjne lub polegać na zastrzeżonym oprogramowaniu do zarządzania siecią, phpIPAM zapewnia interfejs oparty na bazie danych do planowania podsieci, śledzenia alokacji adresów IP, zarządzania sieciami VLAN i automatycznego wykrywania sieci.
Uruchomienie phpIPAM na własnej infrastrukturze oznacza, że Twoje dane adresów IP — podsieci, przypisania VLAN, mapowania NAT i rekordy urządzeń — pozostają na serwerach, które kontrolujesz, bez zależności od chmury i kosztów licencyjnych. Wbudowany skaner sieciowy pinga hosty zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, aby utrzymać aktualny status IP, a interfejs API REST pozwala zintegrować zarządzanie adresami IP z potokami aprowizacji i przepływami pracy automatyzacji.
Główne cechy phpIPAM
Wizualizacja podsieci
Wyświetl graficznie przestrzeń adresową IPv4 i IPv6, ze śledzeniem wolnej przestrzeni i hierarchią podsieci widoczną na pierwszy rzut oka.
Zautomatyzowane skanowanie sieci
Wbudowane wykrywanie sieci wysyła pingi do hostów zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem i automatycznie aktualizuje status IP bez ręcznego wprowadzania danych.
Zarządzanie VLAN i VRF
Śledź sieci VLAN i VRF wraz z adresami IP, aby zachować pełny obraz segmentacji Twojej sieci.
Dostęp do REST API
Programowe zarządzanie adresami IP za pośrednictwem REST API umożliwia integrację phpIPAM z przepływami pracy w zakresie udostępniania i automatyzacją infrastruktury.
Integracja PowerDNS
Synchronizuj nazwy hostów i rekordy IP bezpośrednio z PowerDNS, aby zachować spójność danych DNS i IPAM bez ręcznych aktualizacji.
Dlaczego warto uruchomić phpIPAM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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