phpIPAM to samodzielnie hostowana, internetowa aplikacja do zarządzania adresami IP (IPAM), która zapewnia administratorom sieci uporządkowany sposób śledzenia i organizowania przestrzeni adresowej IPv4 i IPv6. Zamiast utrzymywać arkusze kalkulacyjne lub polegać na zastrzeżonym oprogramowaniu do zarządzania siecią, phpIPAM zapewnia interfejs oparty na bazie danych do planowania podsieci, śledzenia alokacji adresów IP, zarządzania sieciami VLAN i automatycznego wykrywania sieci.

Uruchomienie phpIPAM na własnej infrastrukturze oznacza, że Twoje dane adresów IP — podsieci, przypisania VLAN, mapowania NAT i rekordy urządzeń — pozostają na serwerach, które kontrolujesz, bez zależności od chmury i kosztów licencyjnych. Wbudowany skaner sieciowy pinga hosty zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, aby utrzymać aktualny status IP, a interfejs API REST pozwala zintegrować zarządzanie adresami IP z potokami aprowizacji i przepływami pracy automatyzacji.