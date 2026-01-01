Otwarta platforma do śledzenia GPS obsługująca ponad 200 protokołów do monitorowania floty i zasobów w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Traccar
Traccar to kompleksowy system śledzenia GPS o otwartym kodzie źródłowym, który obsługuje ponad 200 protokołów komunikacyjnych i działa z praktycznie każdym urządzeniem GPS dostępnym na rynku. Organizacje każdej wielkości używają Traccar do monitorowania pojazdów, zasobów i personelu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, oferującego interaktywne mapy, strefy geofence, alerty prędkości i szczegółowe raporty z podróży.
Samodzielne hostowanie Traccar na własnym serwerze VPS eliminuje cykliczne opłaty licencyjne za każde urządzenie, pobierane przez platformy komercyjne, i utrzymuje wrażliwe dane lokalizacyjne całkowicie pod Twoją kontrolą. Ten szablon wdraża Traccar z bazą danych PostgreSQL, zapewniając niezawodne, długoterminowe przechowywanie historii śledzenia, tras i analiz.
Główne cechy Traccar
200+ protokołów urządzeń
Podłącz praktycznie dowolny lokalizator GPS, dongle OBD lub aplikację na smartfona z wbudowaną obsługą ponad 200 protokołów komunikacyjnych.
Śledzenie mapy w czasie rzeczywistym
Monitoruj pozycje urządzeń na żywo na interaktywnych mapach OpenStreetMap lub Google Maps z automatycznymi aktualizacjami i wizualizacją trasy.
Geofencing i alerty
Zdefiniuj strefy geofence i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wejściu, wyjściu, naruszeniach prędkości i zdarzeniach ruchu.
Raporty floty
Generuj kompleksowe raporty dotyczące podróży, postojów, dystansu, zużycia paliwa oraz analizy zachowania kierowcy.
Dostęp dla wielu użytkowników
Twórz konta użytkowników z udostępnianiem urządzeń opartym na uprawnieniach dla zespołów, działów lub klientów.
Integracja REST API
Zintegruj dane śledzenia z zewnętrznymi systemami i pulpitami nawigacyjnymi za pośrednictwem dobrze udokumentowanego interfejsu REST API.
Dlaczego warto uruchomić Traccar na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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