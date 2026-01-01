Traccar to kompleksowy system śledzenia GPS o otwartym kodzie źródłowym, który obsługuje ponad 200 protokołów komunikacyjnych i działa z praktycznie każdym urządzeniem GPS dostępnym na rynku. Organizacje każdej wielkości używają Traccar do monitorowania pojazdów, zasobów i personelu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, oferującego interaktywne mapy, strefy geofence, alerty prędkości i szczegółowe raporty z podróży.

Samodzielne hostowanie Traccar na własnym serwerze VPS eliminuje cykliczne opłaty licencyjne za każde urządzenie, pobierane przez platformy komercyjne, i utrzymuje wrażliwe dane lokalizacyjne całkowicie pod Twoją kontrolą. Ten szablon wdraża Traccar z bazą danych PostgreSQL, zapewniając niezawodne, długoterminowe przechowywanie historii śledzenia, tras i analiz.