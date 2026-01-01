SABnzbd to wiodący open-source'owy program do pobierania z Usenetu, automatyzujący cały proces od pliku NZB do gotowego pliku: równoległe pobieranie z wielu serwerów, weryfikacja integralności PAR2, automatyczna naprawa i ekstrakcja archiwów — wszystko bez ręcznych kroków. Od ponad dekady stanowi trzon przepływów pracy automatyzacji mediów.

Samodzielne hostowanie SABnzbd na VPS zapewnia dostępność 24/7 do monitorowania RSS i kolejek pobierania bez konieczności utrzymywania włączonego komputera domowego. Przepustowość centrum danych często przewyższa prędkości domowe, a pobrane pliki trafiają na pamięć masową VPS do późniejszego strumieniowania lub pobierania za pośrednictwem Sonarr, Radarr i szerszego stosu automatyzacji mediów.