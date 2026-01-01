Wdróż SABnzbd jednym kliknięciem.
Automatyczny program do pobierania plików binarnych z Usenetu, który kolejkuje, weryfikuje i wypakowuje pliki NZB bez ręcznej interwencji.
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Co możesz zbudować z SABnzbd
SABnzbd to wiodący open-source'owy program do pobierania z Usenetu, automatyzujący cały proces od pliku NZB do gotowego pliku: równoległe pobieranie z wielu serwerów, weryfikacja integralności PAR2, automatyczna naprawa i ekstrakcja archiwów — wszystko bez ręcznych kroków. Od ponad dekady stanowi trzon przepływów pracy automatyzacji mediów.
Samodzielne hostowanie SABnzbd na VPS zapewnia dostępność 24/7 do monitorowania RSS i kolejek pobierania bez konieczności utrzymywania włączonego komputera domowego. Przepustowość centrum danych często przewyższa prędkości domowe, a pobrane pliki trafiają na pamięć masową VPS do późniejszego strumieniowania lub pobierania za pośrednictwem Sonarr, Radarr i szerszego stosu automatyzacji mediów.
Główne cechy SABnzbd
Automatyczne przetwarzanie NZB
Automatycznie obsługuje cały proces pobierania — pobiera, weryfikuje za pomocą PAR2, naprawia niekompletne pliki i rozpakowuje archiwa bez interwencji użytkownika.
Obsługa wielu serwerów
Łączy się z wieloma dostawcami Usenet z priorytetowym porządkowaniem i konfiguracją serwera uzupełniającego w celu ukończenia pobierania pomimo niekompletnego pokrycia artykułów.
Integracja Sonarr i Radarr
Działa jako klient pobierania dla popularnego stosu automatyzacji mediów arr, umożliwiając w pełni zautomatyzowane przepływy pracy w zakresie pozyskiwania filmów i programów telewizyjnych.
Planowanie przepustowości
Ustaw limity prędkości i godziny aktywności, aby pobieranie nie konkurowało z innymi usługami w godzinach szczytu.
Monitorowanie kanału RSS
Monitoruje kanały RSS z indeksatorów Usenetu i automatycznie uruchamia pobieranie, gdy zostanie opublikowana nowa treść pasująca do Twoich filtrów.
Dlaczego warto uruchomić SABnzbd na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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