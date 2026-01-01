docassemble to darmowa platforma open-source do tworzenia internetowych, prowadzonych wywiadów, które zbierają informacje od użytkowników końcowych i tworzą niestandardowe dokumenty, umowy i formularze na podstawie odpowiedzi. Autorzy piszą logikę wywiadów w YAML, szablony dokumentów w Markdown lub DOCX i rozszerzają funkcjonalność za pomocą Pythona — bez konieczności tworzenia niestandardowej aplikacji internetowej.

Pierwotnie zaprojektowany dla organizacji pomocy prawnej i kancelarii prawnych automatyzujących przyjmowanie klientów i tworzenie dokumentów, docassemble zasila teraz systemy eksperckie w obszarach zgodności, usług rządowych i przepływów pracy HR. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe odpowiedzi z wywiadów, generowane dokumenty i dane klientów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za wywiad lub za użytkownika.