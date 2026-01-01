Wdróż docassemble jednym kliknięciem.
System ekspercki open source do przeprowadzania wywiadów i automatycznego tworzenia dokumentów, oparty na Pythonie, YAML i Markdown.
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Co możesz zbudować z docassemble
docassemble to darmowa platforma open-source do tworzenia internetowych, prowadzonych wywiadów, które zbierają informacje od użytkowników końcowych i tworzą niestandardowe dokumenty, umowy i formularze na podstawie odpowiedzi. Autorzy piszą logikę wywiadów w YAML, szablony dokumentów w Markdown lub DOCX i rozszerzają funkcjonalność za pomocą Pythona — bez konieczności tworzenia niestandardowej aplikacji internetowej.
Pierwotnie zaprojektowany dla organizacji pomocy prawnej i kancelarii prawnych automatyzujących przyjmowanie klientów i tworzenie dokumentów, docassemble zasila teraz systemy eksperckie w obszarach zgodności, usług rządowych i przepływów pracy HR. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe odpowiedzi z wywiadów, generowane dokumenty i dane klientów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za wywiad lub za użytkownika.
Główne cechy docassemble
Prowadzone wywiady
Twórz rozgałęzione przepływy pytań w YAML, które gromadzą dane wejściowe użytkowników za pomocą dostępnych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych formularzy internetowych z logiką warunkową.
Składanie dokumentów
Generuj wypełnione dokumenty DOCX, PDF i RTF na podstawie odpowiedzi z wywiadów, używając szablonów Markdown lub Word z automatycznym formatowaniem.
Rozszerzalność Pythona
Przejdź do pełnego Pythona zawsze, gdy YAML to za mało — wywołuj zewnętrzne API, wykonuj obliczenia lub integruj się z istniejącymi systemami.
Podpisy elektroniczne
Przechwytuj podpisy na ekranach dotykowych i osadzaj je w generowanych dokumentach bez zewnętrznych usług e-podpisu.
Wielojęzyczne wsparcie
Utwórz jeden wywiad w wielu językach z wbudowanymi narzędziami do tłumaczenia oraz formatowaniem daty, liczb i walut uwzględniającym ustawienia regionalne.
Wbudowane środowisko
Środowisko programistyczne oparte na przeglądarce z edytorem kodu, testowaniem na żywo i zarządzaniem pakietami pozwala autorom iterować bez oddzielnego IDE.
Dlaczego warto uruchomić docassemble na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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