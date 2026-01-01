Do 69% zniżki na docassemble

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System ekspercki open source do przeprowadzania wywiadów i automatycznego tworzenia dokumentów, oparty na Pythonie, YAML i Markdown.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż docassemble jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z docassemble

docassemble to darmowa platforma open-source do tworzenia internetowych, prowadzonych wywiadów, które zbierają informacje od użytkowników końcowych i tworzą niestandardowe dokumenty, umowy i formularze na podstawie odpowiedzi. Autorzy piszą logikę wywiadów w YAML, szablony dokumentów w Markdown lub DOCX i rozszerzają funkcjonalność za pomocą Pythona — bez konieczności tworzenia niestandardowej aplikacji internetowej.

Pierwotnie zaprojektowany dla organizacji pomocy prawnej i kancelarii prawnych automatyzujących przyjmowanie klientów i tworzenie dokumentów, docassemble zasila teraz systemy eksperckie w obszarach zgodności, usług rządowych i przepływów pracy HR. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe odpowiedzi z wywiadów, generowane dokumenty i dane klientów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za wywiad lub za użytkownika.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy docassemble

Prowadzone wywiady

Twórz rozgałęzione przepływy pytań w YAML, które gromadzą dane wejściowe użytkowników za pomocą dostępnych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych formularzy internetowych z logiką warunkową.

Składanie dokumentów

Generuj wypełnione dokumenty DOCX, PDF i RTF na podstawie odpowiedzi z wywiadów, używając szablonów Markdown lub Word z automatycznym formatowaniem.

Rozszerzalność Pythona

Przejdź do pełnego Pythona zawsze, gdy YAML to za mało — wywołuj zewnętrzne API, wykonuj obliczenia lub integruj się z istniejącymi systemami.

Podpisy elektroniczne

Przechwytuj podpisy na ekranach dotykowych i osadzaj je w generowanych dokumentach bez zewnętrznych usług e-podpisu.

Wielojęzyczne wsparcie

Utwórz jeden wywiad w wielu językach z wbudowanymi narzędziami do tłumaczenia oraz formatowaniem daty, liczb i walut uwzględniającym ustawienia regionalne.

Wbudowane środowisko

Środowisko programistyczne oparte na przeglądarce z edytorem kodu, testowaniem na żywo i zarządzaniem pakietami pozwala autorom iterować bez oddzielnego IDE.

Dlaczego warto uruchomić docassemble na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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