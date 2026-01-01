Canarytokens to system honeypot o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala tworzyć niewidzialne pułapki w całej infrastrukturze. Generuj tokeny śledzące w postaci adresów URL, nazw DNS, dokumentów, adresów e-mail, konfiguracji WireGuard i innych — a następnie osadzaj je w poufnych plikach, systemach lub konfiguracjach sieciowych. W momencie, gdy atakujący lub nieautoryzowany użytkownik wejdzie w interakcję z tokenem, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie ze szczegółami dotyczącymi dostępu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego wykrywania intruzów, Canarytokens nie wymaga agentów, monitorowania logów ani skomplikowanej konfiguracji. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad danymi alertów i pozwala generować nieograniczone tokeny bez limitów subskrypcji.