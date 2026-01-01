Wdróż Canarytokens jednym kliknięciem.
System tokenów honeypot typu open source, który cicho Cię powiadamia, gdy ktoś uzyskuje dostęp do Twoich danych, plików lub poświadczeń.
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Co możesz zbudować z Canarytokens
Canarytokens to system honeypot o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala tworzyć niewidzialne pułapki w całej infrastrukturze. Generuj tokeny śledzące w postaci adresów URL, nazw DNS, dokumentów, adresów e-mail, konfiguracji WireGuard i innych — a następnie osadzaj je w poufnych plikach, systemach lub konfiguracjach sieciowych. W momencie, gdy atakujący lub nieautoryzowany użytkownik wejdzie w interakcję z tokenem, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie ze szczegółami dotyczącymi dostępu.
W przeciwieństwie do tradycyjnego wykrywania intruzów, Canarytokens nie wymaga agentów, monitorowania logów ani skomplikowanej konfiguracji. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad danymi alertów i pozwala generować nieograniczone tokeny bez limitów subskrypcji.
Główne cechy Canarytokens
Natychmiastowe alerty o naruszeniu
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia w momencie uruchomienia tokena, dając Ci wczesne ostrzeżenie o nieautoryzowanym dostępie lub eksfiltracji danych.
Dziesiątki typów tokenów
Twórz honeypoty w postaci adresów URL, wpisów DNS, dokumentów Word, plików PDF, kluczy AWS, adresów e-mail, konfiguracji WireGuard i innych, aby objąć każdą powierzchnię ataku.
Wykrywanie bezagentowe
Tokeny działają bez instalowania żadnego oprogramowania na monitorowanych systemach — wystarczy umieścić token i czekać na alert.
Samodzielnie hostowane zarządzanie
Uruchom własny serwer Canarytokens, aby zachować prywatność wszystkich danych incydentów, generować nieograniczoną liczbę tokenów i dostosować alerty do Twoich potrzeb.
Rozbudowana historia incydentów
Każdy wyzwolony token przechwytuje adresy IP, agenty użytkownika, znaczniki czasu oraz dane geolokalizacyjne do celów dochodzenia kryminalistycznego.
Dlaczego warto uruchomić Canarytokens na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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