GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) to kompleksowa platforma open-source do zarządzania usługami IT, która łączy inwentaryzację zasobów, obsługę zgłoszeń help desk, śledzenie licencji oprogramowania i zarządzanie zmianami w jednej aplikacji internetowej. Obsługuje ponad 70 języków oraz ekosystem wtyczek z ponad 150 rozszerzeniami, dostosowując się do operacji IT dowolnej wielkości.

Samodzielne hostowanie GLPI na Twoim VPS eliminuje koszty licencjonowania na użytkownika i utrzymuje wrażliwe dane infrastruktury IT pod kontrolą organizacji. To wdrożenie obejmuje MariaDB dla niezawodnego przechowywania danych. Po wdrożeniu, ukończ kreator konfiguracji w Twojej przeglądarce, używając danych uwierzytelniających bazy danych wyświetlonych podczas procesu wdrażania.