Wdróż GLPI jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania zasobami IT i obsługi zgłoszeń, służąca do śledzenia infrastruktury i zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej.
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Co możesz zbudować z GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) to kompleksowa platforma open-source do zarządzania usługami IT, która łączy inwentaryzację zasobów, obsługę zgłoszeń help desk, śledzenie licencji oprogramowania i zarządzanie zmianami w jednej aplikacji internetowej. Obsługuje ponad 70 języków oraz ekosystem wtyczek z ponad 150 rozszerzeniami, dostosowując się do operacji IT dowolnej wielkości.
Samodzielne hostowanie GLPI na Twoim VPS eliminuje koszty licencjonowania na użytkownika i utrzymuje wrażliwe dane infrastruktury IT pod kontrolą organizacji. To wdrożenie obejmuje MariaDB dla niezawodnego przechowywania danych. Po wdrożeniu, ukończ kreator konfiguracji w Twojej przeglądarce, używając danych uwierzytelniających bazy danych wyświetlonych podczas procesu wdrażania.
Główne cechy GLPI
Inwentaryzacja zasobów IT
Śledź serwery, stacje robocze, urządzenia mobilne, sprzęt sieciowy i licencje oprogramowania w scentralizowanym spisie z automatycznym wykrywaniem.
Obsługa zgłoszeń działu pomocy
Zarządzaj zgłoszeniami użytkowników, incydentami i wnioskami o zmianę za pomocą konfigurowalnych przepływów pracy, śledzenia SLA i powiadomień e-mail.
Zarządzanie licencjami oprogramowania
Monitoruj wykorzystanie licencji, śledź zgodność i optymalizuj koszty oprogramowania w całej Twojej organizacji.
Baza wiedzy
Dokumentuj rozwiązania i twórz zasoby samoobsługowe, aby użytkownicy mogli rozwiązywać typowe problemy bez otwierania zgłoszeń.
Rynek wtyczek
Rozszerz GLPI o ponad 150 wtyczek społecznościowych, obejmujących integracje, raportowanie i specjalistyczne przepływy pracy ITSM.
Dlaczego warto uruchomić GLPI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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