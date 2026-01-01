Kiwix-serve to oficjalny serwer HTTP z projektu Kiwix, który przekształca archiwa ZIM w szybką, przeszukiwalną i dostępną przez przeglądarkę bibliotekę. ZIM to otwarty, skompresowany format archiwum, który przechwytuje całe strony internetowe — Wikipedię, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy i setki innych — do pełnego czytania offline.

Samodzielne hostowanie Kiwix-serve na VPS zapewnia Ci stałą, zawsze dostępną bibliotekę referencyjną, która nie zależy od publicznego internetu, czasu działania oryginalnej strony ani płatnych treści. Wrzuć pliki ZIM do woluminu danych z oficjalnej biblioteki Kiwix, a serwer je ponownie załaduje, udostępniając ujednolicony interfejs webowy z pełnotekstowym wyszukiwaniem we wszystkich załadowanych archiwach.