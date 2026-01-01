Wdróż Kiwix-serve jednym kliknięciem.
Samodzielny czytnik offline dla Wikipedii, Gutenberga, Stack Exchange i tysięcy archiwów ZIM.
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Co możesz zbudować z Kiwix-serve
Kiwix-serve to oficjalny serwer HTTP z projektu Kiwix, który przekształca archiwa ZIM w szybką, przeszukiwalną i dostępną przez przeglądarkę bibliotekę. ZIM to otwarty, skompresowany format archiwum, który przechwytuje całe strony internetowe — Wikipedię, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy i setki innych — do pełnego czytania offline.
Samodzielne hostowanie Kiwix-serve na VPS zapewnia Ci stałą, zawsze dostępną bibliotekę referencyjną, która nie zależy od publicznego internetu, czasu działania oryginalnej strony ani płatnych treści. Wrzuć pliki ZIM do woluminu danych z oficjalnej biblioteki Kiwix, a serwer je ponownie załaduje, udostępniając ujednolicony interfejs webowy z pełnotekstowym wyszukiwaniem we wszystkich załadowanych archiwach.
Główne cechy Kiwix-serve
Szybkie przeładowanie biblioteki ZIM
Upuść nowe pliki ZIM do woluminu danych, a kiwix-serve automatycznie je wykryje za pomocą wbudowanego monitora biblioteki — bez konieczności ponownego uruchamiania.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj każde załadowane archiwum ze zintegrowanym indeksem pełnotekstowym, w tym sugestie podczas pisania dla szybkiego wyszukiwania w Wikipedii lub w dowolnym innym ZIM.
Własna treść
Wybierz dowolny ZIM z oficjalnego katalogu Kiwix — pełną Wikipedię, Project Gutenberg, zrzuty Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED i wiele innych archiwów referencyjnych.
Zoptymalizowany do czytania offline
Kompresja ZIM utrzymuje niskie zużycie pamięci i szybkie wyszukiwanie, dzięki czemu pojedynczy VPS może obsługiwać ogromne archiwa referencyjne bez zewnętrznych zależności.
Osadzony katalog OPDS
Udostępnia kanał OPDS Twojej biblioteki, dzięki czemu czytniki mobilne i stacjonarne Kiwix mogą odkrywać i pobierać tytuły bezpośrednio z Twojego serwera.
Zainicjowany przy pierwszym uruchomieniu
Opcjonalny adres URL pobierania ZIM automatycznie pobiera Twoje pierwsze archiwum w momencie wdrożenia, dzięki czemu serwer jest dostępny do przeglądania w momencie, gdy zostanie uruchomiony online.
Dlaczego warto uruchomić Kiwix-serve na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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