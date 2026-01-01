Wdróż Odysseus jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany obszar roboczy AI do czatu, agentów, dogłębnych badań, pamięci, dokumentów i poczty e-mail — wszystko działa na Twoim własnym VPS.
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Co możesz zbudować z Odysseus
Odysseus to otwarty obszar roboczy AI, który udostępnia narzędzia do czatu, agentów, badań i pisania, których można by oczekiwać od ChatGPT lub Claude, na Twoim własnym serwerze. Łączy on trwały czat z dowolnym modelem lokalnym lub API, środowisko wykonawcze agenta zbudowane na opencode, dogłębne, wieloetapowe badania, Książkę kucharską modeli z rekomendacjami uwzględniającymi sprzęt, a także edytor dokumentów, Notatki, Zadania, kalendarz CalDAV i skrzynkę odbiorczą IMAP/SMTP z sortowaniem AI.
Samodzielne hostowanie Odysseusa na Twoim VPS utrzymuje każdą rozmowę, dokument, osadzenie i wiadomość e-mail w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze API dla OpenAI, OpenRouter lub dowolnego kompatybilnego punktu końcowego, podczas gdy trwała pamięć i umiejętności ewoluują w czasie bez opłat za stanowisko i bez uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy Odysseus
Czat z dowolnym modelem
Połącz vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI lub dowolny punkt końcowy kompatybilny z OpenAI z jednego ujednoliconego interfejsu czatu.
Środowisko uruchomieniowe agenta
Agent oparty na otwartym kodzie jest dostarczany z narzędziami MCP, sieciowymi, plikowymi, powłokowymi, umiejętnościami i pamięcią, dzięki czemu może wykonywać całe zadania od początku do końca.
Głębokie badania
Wielostopniowe procesy badawcze gromadzą, czytają i syntetyzują źródła w wizualny raport, który możesz przeglądać i eksportować.
Model Cookbook
Skanuje dostępne urządzenia, rekomenduje modele GGUF, FP8 i AWQ, które faktycznie pasują, a następnie pobiera je i udostępnia jednym kliknięciem.
Trwała pamięć i umiejętności
Oparte na ChromaDB wyszukiwanie wektorowe i słów kluczowych zapewnia agentowi pamięć długoterminową i umiejętności wielokrotnego użytku, które przetrwają ponowne uruchomienia.
Dokumenty, Notatki i Poczta
Edytor markdown z wieloma zakładkami, notatki, listy zadań, kalendarz CalDAV i skrzynka odbiorcza IMAP/SMTP z selekcją AI w jednej przestrzeni roboczej.
Dlaczego warto uruchomić Odysseus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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