Odysseus to otwarty obszar roboczy AI, który udostępnia narzędzia do czatu, agentów, badań i pisania, których można by oczekiwać od ChatGPT lub Claude, na Twoim własnym serwerze. Łączy on trwały czat z dowolnym modelem lokalnym lub API, środowisko wykonawcze agenta zbudowane na opencode, dogłębne, wieloetapowe badania, Książkę kucharską modeli z rekomendacjami uwzględniającymi sprzęt, a także edytor dokumentów, Notatki, Zadania, kalendarz CalDAV i skrzynkę odbiorczą IMAP/SMTP z sortowaniem AI.

Samodzielne hostowanie Odysseusa na Twoim VPS utrzymuje każdą rozmowę, dokument, osadzenie i wiadomość e-mail w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze API dla OpenAI, OpenRouter lub dowolnego kompatybilnego punktu końcowego, podczas gdy trwała pamięć i umiejętności ewoluują w czasie bez opłat za stanowisko i bez uzależnienia od dostawcy.