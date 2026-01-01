Do 69% zniżki na Odysseus

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Samodzielnie hostowany obszar roboczy AI do czatu, agentów, dogłębnych badań, pamięci, dokumentów i poczty e-mail — wszystko działa na Twoim własnym VPS.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Odysseus jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Odysseus

Odysseus to otwarty obszar roboczy AI, który udostępnia narzędzia do czatu, agentów, badań i pisania, których można by oczekiwać od ChatGPT lub Claude, na Twoim własnym serwerze. Łączy on trwały czat z dowolnym modelem lokalnym lub API, środowisko wykonawcze agenta zbudowane na opencode, dogłębne, wieloetapowe badania, Książkę kucharską modeli z rekomendacjami uwzględniającymi sprzęt, a także edytor dokumentów, Notatki, Zadania, kalendarz CalDAV i skrzynkę odbiorczą IMAP/SMTP z sortowaniem AI.

Samodzielne hostowanie Odysseusa na Twoim VPS utrzymuje każdą rozmowę, dokument, osadzenie i wiadomość e-mail w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze API dla OpenAI, OpenRouter lub dowolnego kompatybilnego punktu końcowego, podczas gdy trwała pamięć i umiejętności ewoluują w czasie bez opłat za stanowisko i bez uzależnienia od dostawcy.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Odysseus

Czat z dowolnym modelem

Połącz vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI lub dowolny punkt końcowy kompatybilny z OpenAI z jednego ujednoliconego interfejsu czatu.

Środowisko uruchomieniowe agenta

Agent oparty na otwartym kodzie jest dostarczany z narzędziami MCP, sieciowymi, plikowymi, powłokowymi, umiejętnościami i pamięcią, dzięki czemu może wykonywać całe zadania od początku do końca.

Głębokie badania

Wielostopniowe procesy badawcze gromadzą, czytają i syntetyzują źródła w wizualny raport, który możesz przeglądać i eksportować.

Model Cookbook

Skanuje dostępne urządzenia, rekomenduje modele GGUF, FP8 i AWQ, które faktycznie pasują, a następnie pobiera je i udostępnia jednym kliknięciem.

Trwała pamięć i umiejętności

Oparte na ChromaDB wyszukiwanie wektorowe i słów kluczowych zapewnia agentowi pamięć długoterminową i umiejętności wielokrotnego użytku, które przetrwają ponowne uruchomienia.

Dokumenty, Notatki i Poczta

Edytor markdown z wieloma zakładkami, notatki, listy zadań, kalendarz CalDAV i skrzynka odbiorcza IMAP/SMTP z selekcją AI w jednej przestrzeni roboczej.

Dlaczego warto uruchomić Odysseus na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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