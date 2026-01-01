Wdróż Grav jednym kliknięciem.
Szybki, nowoczesny CMS oparty na płaskich plikach, który nie wymaga bazy danych — tylko plików Markdown, szablonów Twig i ekosystemu wtyczek.
Wybierz plan VPS dla Grav
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Grav
Grav to nowoczesny system CMS oparty na płaskich plikach, który przechowuje całą treść w plikach Markdown w systemie plików, całkowicie eliminując bazę danych. Zbudowany w PHP z szablonami Twig, zapewnia szybkie ładowanie stron dzięki buforowaniu opartemu na plikach, wbudowany panel administracyjny dla nietechnicznych redaktorów oraz ponad 300 wtyczek do formularzy, SEO, wyszukiwania i treści wielojęzycznych.
Samodzielne hostowanie Grav na Twoim VPS oznacza, że kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, kontrola wersji jest natywnie obsługiwana przez Git, i nie ma ograniczeń połączeń z bazą danych, problemów z optymalizacją zapytań ani oddzielnych zadań tworzenia kopii zapasowych — tylko pliki i Twoja aplikacja działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.
Główne cechy Grav
Baza danych nie jest wymagana
Cała zawartość istnieje jako pliki Markdown, eliminując potrzebę konfiguracji bazy danych, pulowania połączeń lub optymalizacji zapytań dla typowych obciążeń witryny.
Wbudowany Panel administratora
Zarządzaj stronami, motywami, wtyczkami i kontami użytkowników za pomocą dopracowanego interfejsu webowego, bez dotykania wiersza poleceń lub bezpośredniej edycji plików.
Bogaty ekosystem wtyczek
Ponad 300 wtyczek obejmuje formularze, obsługę wielojęzyczną, wyszukiwanie, SEO, optymalizację obrazów i wiele więcej — zainstaluj je jednym kliknięciem z panelu administracyjnego.
Treść przyjazna dla Git
Architektura oparta na plikach sprawia, że cała witryna — zawartość, konfiguracja i kod — może być śledzona w Git dla zautomatyzowanych wdrożeń i historii zmian.
Szablonowanie Twig
Twórz w pełni niestandardowe motywy, korzystając z silnika szablonów Twig z dostępem do potężnego API treści, systemu taksonomii i potoku multimediów.
Dlaczego warto uruchomić Grav na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.