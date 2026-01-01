Do 69% zniżki na Grav

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Szybki, nowoczesny CMS oparty na płaskich plikach, który nie wymaga bazy danych — tylko plików Markdown, szablonów Twig i ekosystemu wtyczek.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Grav jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Grav

Grav to nowoczesny system CMS oparty na płaskich plikach, który przechowuje całą treść w plikach Markdown w systemie plików, całkowicie eliminując bazę danych. Zbudowany w PHP z szablonami Twig, zapewnia szybkie ładowanie stron dzięki buforowaniu opartemu na plikach, wbudowany panel administracyjny dla nietechnicznych redaktorów oraz ponad 300 wtyczek do formularzy, SEO, wyszukiwania i treści wielojęzycznych.

Samodzielne hostowanie Grav na Twoim VPS oznacza, że kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, kontrola wersji jest natywnie obsługiwana przez Git, i nie ma ograniczeń połączeń z bazą danych, problemów z optymalizacją zapytań ani oddzielnych zadań tworzenia kopii zapasowych — tylko pliki i Twoja aplikacja działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Grav

Baza danych nie jest wymagana

Cała zawartość istnieje jako pliki Markdown, eliminując potrzebę konfiguracji bazy danych, pulowania połączeń lub optymalizacji zapytań dla typowych obciążeń witryny.

Wbudowany Panel administratora

Zarządzaj stronami, motywami, wtyczkami i kontami użytkowników za pomocą dopracowanego interfejsu webowego, bez dotykania wiersza poleceń lub bezpośredniej edycji plików.

Bogaty ekosystem wtyczek

Ponad 300 wtyczek obejmuje formularze, obsługę wielojęzyczną, wyszukiwanie, SEO, optymalizację obrazów i wiele więcej — zainstaluj je jednym kliknięciem z panelu administracyjnego.

Treść przyjazna dla Git

Architektura oparta na plikach sprawia, że cała witryna — zawartość, konfiguracja i kod — może być śledzona w Git dla zautomatyzowanych wdrożeń i historii zmian.

Szablonowanie Twig

Twórz w pełni niestandardowe motywy, korzystając z silnika szablonów Twig z dostępem do potężnego API treści, systemu taksonomii i potoku multimediów.

Dlaczego warto uruchomić Grav na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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