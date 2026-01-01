Grav to nowoczesny system CMS oparty na płaskich plikach, który przechowuje całą treść w plikach Markdown w systemie plików, całkowicie eliminując bazę danych. Zbudowany w PHP z szablonami Twig, zapewnia szybkie ładowanie stron dzięki buforowaniu opartemu na plikach, wbudowany panel administracyjny dla nietechnicznych redaktorów oraz ponad 300 wtyczek do formularzy, SEO, wyszukiwania i treści wielojęzycznych.

Samodzielne hostowanie Grav na Twoim VPS oznacza, że kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, kontrola wersji jest natywnie obsługiwana przez Git, i nie ma ograniczeń połączeń z bazą danych, problemów z optymalizacją zapytań ani oddzielnych zadań tworzenia kopii zapasowych — tylko pliki i Twoja aplikacja działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.