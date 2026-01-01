Wdróż MQTTX jednym kliknięciem.
Klient MQTT 5.0 oparty na przeglądarce do debugowania brokerów i testowania połączeń IoT WebSocket bez lokalnych instalacji.
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Co możesz zbudować z MQTTX
MQTTX Web to klient MQTT 5.0 o otwartym kodzie źródłowym firmy EMQX, który działa w całości w przeglądarce, umożliwiając inżynierom łączenie się z dowolnym brokerem MQTT przez WebSocket, aby w ciągu kilku sekund sprawdzać tematy, publikować ładunki i weryfikować przepływy wiadomości IoT. W przeciwieństwie do wersji desktopowej, MQTTX Web nie wymaga instalatora — wystarczy otworzyć wdrożony URL, aby zespoły mogły rozpocząć debugowanie brokerów z dowolnego laptopa lub tabletu.
Samodzielne hostowanie MQTTX Web na własnym VPS zapewnia prywatnego, zawsze dostępnego klienta WebSocket pod adresem URL kontrolowanym przez Twój zespół, bez logowania danych uwierzytelniających brokera przez zewnętrzny hostowany punkt końcowy i bez zależności od publicznej instancji emqx.io. Profile połączeń są przechowywane lokalnie w każdej przeglądarce, dzięki czemu samo wdrożenie jest bezstanowe i łatwe do aktualizacji.
Główne cechy MQTTX
Pełna obsługa MQTT 5.0
Przetestuj każdą funkcję MQTT 5.0, w tym właściwości, kody przyczyn, współdzielone subskrypcje i wzorce żądanie-odpowiedź, wobec dowolnego zgodnego brokera.
Łączność WebSocket
Połącz się z brokerami MQTT przez WS i WSS bezpośrednio z przeglądarki, idealne do walidacji bramek IoT i klientów internetowych korzystających z transportu WebSocket.
Wielobrokerska przestrzeń robocza
Zapisuj i przełączaj się między profilami połączeń dla brokerów produkcyjnych, testowych i lokalnych bez opuszczania karty ani każdorazowej rekonfiguracji danych uwierzytelniających.
Publikacja i subskrypcja tematu
Subskrybuj tematy z symbolami wieloznacznymi, publikuj ładunki JSON, zwykłego tekstu lub Base64 i przeglądaj historię wiadomości z metadanymi QoS, zachowanymi i sygnaturami czasowymi.
Dostęp bez instalacji
Udostępnij wdrożony adres URL swojemu zespołowi, aby zapewnić każdemu inżynierowi klienta MQTT bez dystrybucji desktopowych plików binarnych lub zarządzania wersjami pakietów.
Przechowywanie danych po stronie klienta
Ustawienia połączenia i historia wiadomości pozostają w przeglądarce za pośrednictwem localStorage, więc serwer nie przechowuje danych uwierzytelniających brokera i pozostaje bezstanowy podczas aktualizacji.
Dlaczego warto uruchomić MQTTX na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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