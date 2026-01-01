MQTTX Web to klient MQTT 5.0 o otwartym kodzie źródłowym firmy EMQX, który działa w całości w przeglądarce, umożliwiając inżynierom łączenie się z dowolnym brokerem MQTT przez WebSocket, aby w ciągu kilku sekund sprawdzać tematy, publikować ładunki i weryfikować przepływy wiadomości IoT. W przeciwieństwie do wersji desktopowej, MQTTX Web nie wymaga instalatora — wystarczy otworzyć wdrożony URL, aby zespoły mogły rozpocząć debugowanie brokerów z dowolnego laptopa lub tabletu.

Samodzielne hostowanie MQTTX Web na własnym VPS zapewnia prywatnego, zawsze dostępnego klienta WebSocket pod adresem URL kontrolowanym przez Twój zespół, bez logowania danych uwierzytelniających brokera przez zewnętrzny hostowany punkt końcowy i bez zależności od publicznej instancji emqx.io. Profile połączeń są przechowywane lokalnie w każdej przeglądarce, dzięki czemu samo wdrożenie jest bezstanowe i łatwe do aktualizacji.