HumHub to platforma społecznościowa dla przedsiębiorstw o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia organizacjom tworzenie prywatnych, samodzielnie hostowanych społeczności intranetowych. Łączy ona znane funkcje sieci społecznościowych — strumienie aktywności, przestrzenie (kanały grupowe), bezpośrednie wiadomości, profile użytkowników i powiadomienia — z wymogami kontroli i prywatności platformy dla zespołów wewnętrznych. W przeciwieństwie do hostowanych alternatyw, takich jak Slack czy Microsoft Teams, HumHub działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze, bez kosztów za użytkownika i bez danych opuszczających Twoje serwery.

Zbudowany na architekturze modułowej, HumHub oferuje rynek ponad 100 darmowych i płatnych modułów obejmujących wiki, kalendarze, zarządzanie zadaniami, ankiety, udostępnianie plików oraz uwierzytelnianie LDAP/Active Directory — co czyni go elastycznym w dostosowywaniu do specyficznych potrzeb współpracy każdego zespołu lub organizacji.