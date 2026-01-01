Wdróż HumHub jednym kliknięciem.
Open-source korporacyjna sieć społecznościowa i platforma intranetowa do budowania prywatnych społeczności zespołowych.
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Co możesz zbudować z HumHub
HumHub to platforma społecznościowa dla przedsiębiorstw o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia organizacjom tworzenie prywatnych, samodzielnie hostowanych społeczności intranetowych. Łączy ona znane funkcje sieci społecznościowych — strumienie aktywności, przestrzenie (kanały grupowe), bezpośrednie wiadomości, profile użytkowników i powiadomienia — z wymogami kontroli i prywatności platformy dla zespołów wewnętrznych. W przeciwieństwie do hostowanych alternatyw, takich jak Slack czy Microsoft Teams, HumHub działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze, bez kosztów za użytkownika i bez danych opuszczających Twoje serwery.
Zbudowany na architekturze modułowej, HumHub oferuje rynek ponad 100 darmowych i płatnych modułów obejmujących wiki, kalendarze, zarządzanie zadaniami, ankiety, udostępnianie plików oraz uwierzytelnianie LDAP/Active Directory — co czyni go elastycznym w dostosowywaniu do specyficznych potrzeb współpracy każdego zespołu lub organizacji.
Główne cechy HumHub
Przestrzenie i kanały
Organizuj społeczności w dedykowane Przestrzenie — każda z własnym strumieniem aktywności, członkami, plikami i modułami — dla zespołów, działów lub projektów.
100+ darmowych modułów
Rozszerz funkcjonalność za pomocą modułów z marketplace, obejmujących wiki, kalendarze, ankiety, tablice zadań, udostępnianie plików i rozmowy wideo — większość dostępna za darmo.
LDAP i SSO
Uwierzytelniaj użytkowników za pomocą LDAP, Active Directory, SAML lub logowania społecznościowego, centralizując zarządzanie tożsamością z Twoją istniejącą infrastrukturą katalogową.
Dostęp do REST API
Pełne REST API pozwala Ci zintegrować HumHub z zewnętrznymi aplikacjami, zautomatyzować udostępnianie użytkowników i tworzyć niestandardowe przepływy pracy na platformie.
Niestandardowe motywy
Zastosuj niestandardowe motywy i branding, aby dopasować je do identyfikacji wizualnej Twojej organizacji, w tym logotypy, kolory i nadpisywanie CSS bez modyfikowania plików rdzenia.
Dlaczego warto uruchomić HumHub na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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