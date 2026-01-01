Do 69% zniÅ¼ki na Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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VPS zarzÄ…dzany przez AI
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Deploy Redis in one click installation.

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KVM 1
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50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
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KVM 2
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1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
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2-rdzeniowy vCPU
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KVM 4
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Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
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400 GB przestrzeni na dysku NVMe
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MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams â€” making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

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Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy Redis

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Redis na Hostinger

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Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

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BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

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