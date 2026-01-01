Wdróż Redpanda Console jednym kliknięciem.
Przyjazny dla programistów interfejs webowy do zarządzania klastrami Kafka i Redpanda, tematami, grupami konsumentów i strumieniami wiadomości na żywo.
Wybierz plan VPS dla Redpanda Console
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Redpanda Console
Redpanda Console to otwarty interfejs użytkownika (web UI) stworzony przez Redpanda Data do inspekcji i obsługi strumieniowych klastrów kompatybilnych z Kafka. Udostępnia tematy, partycje, przesunięcia, grupy konsumentów, schematy, ACL i ładunki wiadomości na żywo za pośrednictwem jednego interfejsu, z wbudowaną obsługą dekodowania JSON, Avro, Protobuf i MessagePack.
To wdrożenie jednym kliknięciem dostarcza Console wraz z wbudowanym brokerem Redpanda, dzięki czemu otrzymujesz działający punkt końcowy Kafka-API, Rejestr Schematów i Admin API w momencie uruchomienia kontenera. Samodzielne hostowanie na własnym VPS utrzymuje dane zdarzeń, ładunki klientów i metadane strumieni w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat SaaS za brokera.
Główne cechy Redpanda Console
Przeglądarka wiadomości na żywo
Przesyłaj strumieniowo rekordy z dowolnego tematu w czasie rzeczywistym z podróżą w czasie, wyszukiwaniem i dekodowaniem poszczególnych pól dla ładunków JSON, Avro i Protobuf.
Zarządzanie tematami
Twórz, konfiguruj i usuwaj tematy, edytuj ustawienia przechowywania i partycji oraz generuj wiadomości testowe bezpośrednio z przeglądarki.
Spostrzeżenia grup konsumenckich
Sprawdzaj członków grupy, opóźnienie na partycję i przesunięcia, aby móc debugować zablokowanych konsumentów bez zagłębiania się w narzędzia CLI.
Wbudowany rejestr schematów
Przeglądaj tematy Avro, JSON Schema i Protobuf, wyświetlaj historię wersji i sprawdzaj zgodność przed wprowadzeniem zmian.
Osadzony broker Redpanda
Dostarczany z w pełni skonfigurowanym brokerem Redpanda udostępniającym Kafka API, Schema Registry i Admin API do natychmiastowego testowania.
kompatybilny z Kafka API
Podłącz Konsolę do dowolnego zewnętrznego klastra Kafka, Confluent Cloud, MSK lub Redpanda, kierując ją na istniejące brokery.
Dlaczego warto uruchomić Redpanda Console na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.