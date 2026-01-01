Redpanda Console to otwarty interfejs użytkownika (web UI) stworzony przez Redpanda Data do inspekcji i obsługi strumieniowych klastrów kompatybilnych z Kafka. Udostępnia tematy, partycje, przesunięcia, grupy konsumentów, schematy, ACL i ładunki wiadomości na żywo za pośrednictwem jednego interfejsu, z wbudowaną obsługą dekodowania JSON, Avro, Protobuf i MessagePack.

To wdrożenie jednym kliknięciem dostarcza Console wraz z wbudowanym brokerem Redpanda, dzięki czemu otrzymujesz działający punkt końcowy Kafka-API, Rejestr Schematów i Admin API w momencie uruchomienia kontenera. Samodzielne hostowanie na własnym VPS utrzymuje dane zdarzeń, ładunki klientów i metadane strumieni w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat SaaS za brokera.