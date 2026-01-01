Firefly III to złoty standard w samodzielnie hostowanym zarządzaniu finansami osobistymi. Zapewnia kompleksową platformę do śledzenia Twoich dochodów, wydatków i budżetów z precyzją profesjonalnego oprogramowania księgowego. System księgowości podwójnego zapisu rejestruje każdą transakcję z pełnym kontekstem źródła i przeznaczenia, tworząc dokładną księgę rachunkową, którą możesz audytować w dowolnym momencie.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje ryzyko udostępniania wrażliwych danych finansowych agregatorom zewnętrznym, zapewniając, że Twoja wartość netto, nawyki wydatków i salda kont pozostają ściśle poufne, bez opłat abonamentowych i bez eksploracji danych.