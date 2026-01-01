Wdróż Firefly III jednym kliknięciem.
Przejmij pełną kontrolę nad Twoimi osobistymi finansami dzięki bezpiecznemu, samodzielnie hostowanemu systemowi księgowości podwójnej.
Wybierz plan VPS dla Firefly III
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Firefly III
Firefly III to złoty standard w samodzielnie hostowanym zarządzaniu finansami osobistymi. Zapewnia kompleksową platformę do śledzenia Twoich dochodów, wydatków i budżetów z precyzją profesjonalnego oprogramowania księgowego. System księgowości podwójnego zapisu rejestruje każdą transakcję z pełnym kontekstem źródła i przeznaczenia, tworząc dokładną księgę rachunkową, którą możesz audytować w dowolnym momencie.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje ryzyko udostępniania wrażliwych danych finansowych agregatorom zewnętrznym, zapewniając, że Twoja wartość netto, nawyki wydatków i salda kont pozostają ściśle poufne, bez opłat abonamentowych i bez eksploracji danych.
Główne cechy Firefly III
Podwójna księgowość
Zapewnij dokładność finansową dzięki profesjonalnemu systemowi, który śledzi każdy grosz na wielu kontach.
Zaawansowane budżetowanie
Ustaw złożone budżety miesięczne lub roczne i otrzymuj wizualne wskaźniki, gdy zbliżasz się do Twoich limitów.
Zasady automatyzacji
Oszczędź czas, tworząc niestandardowe reguły, które automatycznie kategoryzują i tagują transakcje na podstawie opisów lub kwot.
Szczegółowe raportowanie
Generuj wnikliwe wykresy i grafiki, aby wizualizować Twoją wartość netto, wzorce wydatków oraz wzrost finansowy w czasie.
Dlaczego warto uruchomić Firefly III na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.