MeshCentral to kompletna platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania typu open-source, która pozwala przejmować kontrolę nad zdalnymi pulpitami, uruchamiać powłoki, przesyłać pliki i sprawdzać telemetrię urządzeń na komputerach z systemami Windows, macOS, Linux i FreeBSD z poziomu jednej konsoli internetowej. Lekkie agenty działają na każdym zarządzanym urządzeniu i łączą się wychodząco z Twoim serwerem MeshCentral, dzięki czemu możesz do nich dotrzeć przez zapory sieciowe i NAT bez tuneli VPN.

Samodzielne hostowanie MeshCentral na Twoim VPS daje Ci prywatny zamiennik TeamViewer lub AnyDesk bez opłat za stanowisko, bez limitów przepustowości i bez dostępu osób trzecich do Twoich sesji zdalnych. Platforma ta jest podstawową technologią stojącą za Tactical RMM i jest wdrażana przez firmy IT, dostawców usług zarządzanych (MSP) oraz laboratoria domowe do zarządzania wszystkim, od kilku osobistych urządzeń po tysiące punktów końcowych klientów.