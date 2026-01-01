Wdróż MeshCentral jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania komputerami stacjonarnymi, serwerami i urządzeniami IoT przez sieć lokalną lub internet.
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Co możesz zbudować z MeshCentral
MeshCentral to kompletna platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania typu open-source, która pozwala przejmować kontrolę nad zdalnymi pulpitami, uruchamiać powłoki, przesyłać pliki i sprawdzać telemetrię urządzeń na komputerach z systemami Windows, macOS, Linux i FreeBSD z poziomu jednej konsoli internetowej. Lekkie agenty działają na każdym zarządzanym urządzeniu i łączą się wychodząco z Twoim serwerem MeshCentral, dzięki czemu możesz do nich dotrzeć przez zapory sieciowe i NAT bez tuneli VPN.
Samodzielne hostowanie MeshCentral na Twoim VPS daje Ci prywatny zamiennik TeamViewer lub AnyDesk bez opłat za stanowisko, bez limitów przepustowości i bez dostępu osób trzecich do Twoich sesji zdalnych. Platforma ta jest podstawową technologią stojącą za Tactical RMM i jest wdrażana przez firmy IT, dostawców usług zarządzanych (MSP) oraz laboratoria domowe do zarządzania wszystkim, od kilku osobistych urządzeń po tysiące punktów końcowych klientów.
Główne cechy MeshCentral
Pulpit zdalny i powłoka
Przejmij kontrolę nad maszynami z systemami Windows, macOS, Linux i FreeBSD za pośrednictwem szybkiego, internetowego interfejsu zdalnego pulpitu, powłoki i transferu plików — bez konieczności instalowania klienta.
Lekki agent
Małe natywne agenty łączą się na zewnątrz z każdego urządzenia, więc MeshCentral działa przez zapory sieciowe i NAT bez tuneli VPN ani otwartych portów przychodzących na zarządzanych hostach.
Grupy urządzeń i zasady
Organizuj punkty końcowe w grupy siatkowe z uprawnieniami opartymi na rolach, zaplanowanymi zadaniami i działaniami zbiorczymi, aby duże floty pozostały łatwe do zarządzania.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Wbudowane TOTP, WebAuthn i dwuetapowa weryfikacja e-mail zapewniają bezpieczeństwo konsoli administratora, nawet gdy jest ona wystawiona na publiczny internet.
Nagrywanie sesji i audyt
Opcjonalne nagrywanie sesji pulpitu zdalnego oraz szczegółowy dziennik audytu pozwalają Ci przeglądać każdą czynność wykonaną przez każdego administratora.
REST i WebSocket APIs
Kompleksowe interfejsy API pozwalają na skryptowe zarządzanie urządzeniami, integrację z narzędziami do obsługi zgłoszeń lub budowanie na bazie MeshCentral jako podstawy niestandardowego RMM.
Dlaczego warto uruchomić MeshCentral na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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