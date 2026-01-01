EmailEngine to usługa hostowana samodzielnie, która łączy się ze skrzynkami pocztowymi IMAP i SMTP — w tym Gmail, Outlook i dowolny standardowy dostawca — i udostępnia wszystkie operacje e-mail za pośrednictwem jednego interfejsu REST API. Zamiast pisać kod aplikacji, który bezpośrednio komunikuje się z IMAP, programiści rejestrują konta e-mail w EmailEngine, a następnie wysyłają, odbierają, wyszukują i synchronizują wiadomości e-mail za pośrednictwem przejrzystych punktów końcowych HTTP.

Samodzielne hostowanie EmailEngine na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające konta e-mail i dane wiadomości w Twojej własnej infrastrukturze. EmailEngine obsługuje ponowne połączenia, szyfrowanie danych uwierzytelniających i dostarczanie webhooków, dzięki czemu kod aplikacji koncentruje się na logice biznesowej, a nie na obsłudze protokołu e-mail. Dołączono 14-dniowy okres próbny; licencja jest wymagana do dalszego użytkowania produkcyjnego.