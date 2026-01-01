Wdróż EmailEngine jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane API poczty e-mail, które łączy konta IMAP i SMTP i udostępnia je jako ujednolicony interfejs REST.
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Co możesz zbudować z EmailEngine
EmailEngine to usługa hostowana samodzielnie, która łączy się ze skrzynkami pocztowymi IMAP i SMTP — w tym Gmail, Outlook i dowolny standardowy dostawca — i udostępnia wszystkie operacje e-mail za pośrednictwem jednego interfejsu REST API. Zamiast pisać kod aplikacji, który bezpośrednio komunikuje się z IMAP, programiści rejestrują konta e-mail w EmailEngine, a następnie wysyłają, odbierają, wyszukują i synchronizują wiadomości e-mail za pośrednictwem przejrzystych punktów końcowych HTTP.
Samodzielne hostowanie EmailEngine na Twoim własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające konta e-mail i dane wiadomości w Twojej własnej infrastrukturze. EmailEngine obsługuje ponowne połączenia, szyfrowanie danych uwierzytelniających i dostarczanie webhooków, dzięki czemu kod aplikacji koncentruje się na logice biznesowej, a nie na obsłudze protokołu e-mail. Dołączono 14-dniowy okres próbny; licencja jest wymagana do dalszego użytkowania produkcyjnego.
Główne cechy EmailEngine
Ujednolicone REST API poczty e-mail
Uzyskaj dostęp do wszystkich operacji IMAP i SMTP — wysyłanie, odbieranie, wyszukiwanie, synchronizacja — za pośrednictwem jednego punktu końcowego HTTP, niezależnie od dostawcy poczty e-mail.
Zarządzanie wieloma kontami
Zarejestruj wiele kont e-mail od dowolnego dostawcy i zarządzaj wszystkimi skrzynkami odbiorczymi za pośrednictwem jednego spójnego API bez konieczności integracji z każdym dostawcą z osobna.
Dostarczanie zdarzeń Webhook
Otrzymuj powiadomienia HTTP w czasie rzeczywistym, gdy nadejdą nowe wiadomości e-mail, wiadomości zostaną przeczytane lub zmieni się stan Skrzynki pocztowej, bez odpytywania.
Szyfrowanie poświadczeń
Wszystkie przechowywane hasła do kont e-mail i tokeny OAuth są szyfrowane przy użyciu głównego klucza tajnego, który konfigurujesz podczas wdrażania.
Proxy do przesyłania SMTP
Wysyłaj wiadomości e-mail w imieniu zarejestrowanych kont za pośrednictwem wbudowanego serwera proxy SMTP bez ujawniania surowych danych uwierzytelniających usługom wysyłającym.
Dlaczego warto uruchomić EmailEngine na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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