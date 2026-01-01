Wdróż Trino jednym kliknięciem.
Szybki rozproszony silnik zapytań SQL do przeprowadzania federacyjnej analityki w obrębie jezior danych, hurtowni danych i operacyjnych baz danych.
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Co możesz zbudować z Trino
Trino to wysokowydajny rozproszony silnik zapytań SQL, pierwotnie opracowany w Facebooku jako Presto, a obecnie utrzymywany przez Trino Software Foundation. Umożliwia analitykom i inżynierom uruchamianie interaktywnych zapytań ANSI SQL w różnorodnych źródłach danych — pamięci obiektowej, relacyjnych bazach danych, brokerach wiadomości i indeksach wyszukiwania — łącząc je i agregując tak, jakby znajdowały się w jednym magazynie danych, bez ETL i przenoszenia danych.
Samodzielne hostowanie Trino na Twoim VPS daje zespołom danych sfederowaną warstwę zapytań, którą w pełni kontrolują, bez opłat za zapytanie i bez blokady dostawcy. Dołączony interfejs użytkownika (UI) wyświetla uruchomione zapytania, wykorzystanie workerów i plany wykonania, dzięki czemu operatorzy mogą debugować wydajność i dostrajać zasoby klastra bezpośrednio z przeglądarki.
Główne cechy Trino
Federacyjne zapytania SQL
Połącz dziesiątki źródeł danych za pomocą wymiennych konektorów i łącz je w jednej instrukcji ANSI SQL bez przygotowania danych lub ETL.
Masowo równoległy silnik
Wektoryzowane wykonywanie w pamięci i adaptacyjne planowanie zapytań zapewniają interaktywne opóźnienia w jeziorach i hurtowniach danych o skali terabajtów.
Bogaty katalog konektorów
Oficjalne konektory dla Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra i wielu innych.
Wbudowana konsola internetowa
Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce pokazuje uruchomione i zakończone zapytania, kondycję procesów roboczych, metryki na poziomie etapu oraz plany wykonania do szybkiego debugowania wydajności.
ANSI SQL z rozszerzeniami
Pełny standard SQL z funkcjami okienkowymi, złączeniami bocznymi, tablicami, mapami, JSON, typami geoprzestrzennymi i funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika.
JDBC, ODBC i Python
Sterowniki i klienci typu drop-in łączą narzędzia BI, takie jak Tableau, Superset i Metabase, a także notatniki do analizy danych i potoki ETL.
Dlaczego warto uruchomić Trino na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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