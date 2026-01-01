Trino to wysokowydajny rozproszony silnik zapytań SQL, pierwotnie opracowany w Facebooku jako Presto, a obecnie utrzymywany przez Trino Software Foundation. Umożliwia analitykom i inżynierom uruchamianie interaktywnych zapytań ANSI SQL w różnorodnych źródłach danych — pamięci obiektowej, relacyjnych bazach danych, brokerach wiadomości i indeksach wyszukiwania — łącząc je i agregując tak, jakby znajdowały się w jednym magazynie danych, bez ETL i przenoszenia danych.

Samodzielne hostowanie Trino na Twoim VPS daje zespołom danych sfederowaną warstwę zapytań, którą w pełni kontrolują, bez opłat za zapytanie i bez blokady dostawcy. Dołączony interfejs użytkownika (UI) wyświetla uruchomione zapytania, wykorzystanie workerów i plany wykonania, dzięki czemu operatorzy mogą debugować wydajność i dostrajać zasoby klastra bezpośrednio z przeglądarki.