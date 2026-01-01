Do 69% zniżki na ArangoDB

Wdróż ArangoDB jednym kliknięciem.

Natywna wielomodelowa baza danych obsługująca grafy, dokumenty i dane klucz-wartość za pośrednictwem jednego, ujednoliconego języka zapytań.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
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4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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62% zniżki
KVM 2
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8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
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16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ArangoDB

ArangoDB to natywna, wielomodelowa baza danych o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje grafy, dokumenty i dane klucz-wartość w ramach jednego silnika. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych baz danych, które ograniczają Cię do jednego modelu danych, ArangoDB pozwala na łączenie modeli w jednym zapytaniu za pomocą AQL (ArangoDB Query Language), eliminując narzut związany z utrzymywaniem oddzielnych systemów dla różnych typów danych.

Samodzielne hostowanie ArangoDB daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, schematem i optymalizacją wydajności bez opłat licencyjnych i limitów użytkowania. Jego wbudowany interfejs sieciowy zapewnia wizualną eksplorację grafów, wykonywanie zapytań, zarządzanie kolekcjami i monitorowanie serwera bez żadnych dodatkowych narzędzi.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ArangoDB

Zapytania wielomodelowe

Wykonuj zapytania na grafach, dokumentach i danych klucz-wartość jednocześnie w jednej instrukcji AQL, bez łączenia się z oddzielnymi bazami danych.

Przechodzenie grafu

Przechodź przez relacje pomiędzy milionami połączonych węzłów za pomocą natywnych algorytmów grafowych, w tym najkrótszej ścieżki, k-najkrótszych ścieżek i dopasowywania wzorców.

Wbudowany interfejs sieciowy

Zarządzaj kolekcjami, uruchamiaj zapytania, wizualizuj wykresy i monitoruj wydajność serwera z poziomu dostępnego przez przeglądarkę pulpitu nawigacyjnego na porcie 8529.

Elastyczny schemat

Przechowuj dokumenty JSON bez schematu lub wymuszaj strukturę dla każdej kolekcji, dostosowując się do zmieniających się wymagań danych bez migracji.

AQL Moc

Język zapytań ArangoDB łączy przechodzenie grafów, filtrowanie dokumentów i agregacje w ekspresyjnej, czytelnej składni, zbliżonej do SQL.

Dlaczego warto uruchomić ArangoDB na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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