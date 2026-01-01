ArangoDB to natywna, wielomodelowa baza danych o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje grafy, dokumenty i dane klucz-wartość w ramach jednego silnika. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych baz danych, które ograniczają Cię do jednego modelu danych, ArangoDB pozwala na łączenie modeli w jednym zapytaniu za pomocą AQL (ArangoDB Query Language), eliminując narzut związany z utrzymywaniem oddzielnych systemów dla różnych typów danych.

Samodzielne hostowanie ArangoDB daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, schematem i optymalizacją wydajności bez opłat licencyjnych i limitów użytkowania. Jego wbudowany interfejs sieciowy zapewnia wizualną eksplorację grafów, wykonywanie zapytań, zarządzanie kolekcjami i monitorowanie serwera bez żadnych dodatkowych narzędzi.