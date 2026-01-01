Wdróż ArangoDB jednym kliknięciem.
Natywna wielomodelowa baza danych obsługująca grafy, dokumenty i dane klucz-wartość za pośrednictwem jednego, ujednoliconego języka zapytań.
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Co możesz zbudować z ArangoDB
ArangoDB to natywna, wielomodelowa baza danych o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje grafy, dokumenty i dane klucz-wartość w ramach jednego silnika. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych baz danych, które ograniczają Cię do jednego modelu danych, ArangoDB pozwala na łączenie modeli w jednym zapytaniu za pomocą AQL (ArangoDB Query Language), eliminując narzut związany z utrzymywaniem oddzielnych systemów dla różnych typów danych.
Samodzielne hostowanie ArangoDB daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, schematem i optymalizacją wydajności bez opłat licencyjnych i limitów użytkowania. Jego wbudowany interfejs sieciowy zapewnia wizualną eksplorację grafów, wykonywanie zapytań, zarządzanie kolekcjami i monitorowanie serwera bez żadnych dodatkowych narzędzi.
Główne cechy ArangoDB
Zapytania wielomodelowe
Wykonuj zapytania na grafach, dokumentach i danych klucz-wartość jednocześnie w jednej instrukcji AQL, bez łączenia się z oddzielnymi bazami danych.
Przechodzenie grafu
Przechodź przez relacje pomiędzy milionami połączonych węzłów za pomocą natywnych algorytmów grafowych, w tym najkrótszej ścieżki, k-najkrótszych ścieżek i dopasowywania wzorców.
Wbudowany interfejs sieciowy
Zarządzaj kolekcjami, uruchamiaj zapytania, wizualizuj wykresy i monitoruj wydajność serwera z poziomu dostępnego przez przeglądarkę pulpitu nawigacyjnego na porcie 8529.
Elastyczny schemat
Przechowuj dokumenty JSON bez schematu lub wymuszaj strukturę dla każdej kolekcji, dostosowując się do zmieniających się wymagań danych bez migracji.
AQL Moc
Język zapytań ArangoDB łączy przechodzenie grafów, filtrowanie dokumentów i agregacje w ekspresyjnej, czytelnej składni, zbliżonej do SQL.
Dlaczego warto uruchomić ArangoDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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