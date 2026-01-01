Jellyseerr to interfejs do zarządzania żądaniami multimediów dla samodzielnie hostowanych serwerów multimediów, zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom dopracowany sposób odkrywania i zamawiania treści bez bezpośredniego dostępu do Sonarr lub Radarr. Użytkownicy przeglądają bogaty katalog, składają wnioski i otrzymują powiadomienia, gdy treść staje się dostępna — podczas gdy administratorzy zatwierdzają wnioski i zarządzają ich realizacją za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego.

Samodzielne hostowanie Jellyseerr obok Twojego serwera multimediów przechowuje całą historię żądań, konta użytkowników i dane uwierzytelniające integracji na Twoim własnym VPS. Użytkownicy mogą przeglądać i zamawiać treści 24/7 z dowolnego urządzenia, z jednokrotnym logowaniem z ich istniejących kont Jellyfin, Emby lub Plex, co sprawia, że doświadczenie jest płynne od momentu zalogowania.