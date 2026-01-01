Wdróż Jellyseerr jednym kliknięciem.
Narzędzie do zarządzania żądaniami i wyszukiwania mediów, które pozwala użytkownikom odkrywać i zamawiać filmy i seriale telewizyjne dla Jellyfin, Emby i Plex.
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Co możesz zbudować z Jellyseerr
Jellyseerr to interfejs do zarządzania żądaniami multimediów dla samodzielnie hostowanych serwerów multimediów, zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom dopracowany sposób odkrywania i zamawiania treści bez bezpośredniego dostępu do Sonarr lub Radarr. Użytkownicy przeglądają bogaty katalog, składają wnioski i otrzymują powiadomienia, gdy treść staje się dostępna — podczas gdy administratorzy zatwierdzają wnioski i zarządzają ich realizacją za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego.
Samodzielne hostowanie Jellyseerr obok Twojego serwera multimediów przechowuje całą historię żądań, konta użytkowników i dane uwierzytelniające integracji na Twoim własnym VPS. Użytkownicy mogą przeglądać i zamawiać treści 24/7 z dowolnego urządzenia, z jednokrotnym logowaniem z ich istniejących kont Jellyfin, Emby lub Plex, co sprawia, że doświadczenie jest płynne od momentu zalogowania.
Główne cechy Jellyseerr
Jellyfin SSO
Użytkownicy logują się za pomocą swoich istniejących danych uwierzytelniających Jellyfin, Emby lub Plex — nie jest wymagane tworzenie oddzielnego konta dla Twoich obecnych użytkowników serwera mediów.
Integracja Sonarr i Radarr
Zatwierdzone żądania są wysyłane bezpośrednio do Sonarr lub Radarr w celu automatycznego pobrania i dodania do biblioteki bez ręcznych kroków administratora.
Proces zatwierdzania wniosku
Administratorzy przeglądają oczekujące żądania z centralnego pulpitu nawigacyjnego i zatwierdzają lub odrzucają je jednym kliknięciem, zanim rozpocznie się realizacja.
Szczegółowe uprawnienia
Kontrola dostępu oparta na rolach z limitami i przydziałami żądań na użytkownika zapobiega przeciążeniu kolejek pobierania przez pojedynczego użytkownika.
Wielokanałowe Powiadomienia
Powiadom użytkowników za pośrednictwem Discorda, Telegrama, Slacka, poczty e-mail, Pushover i webhooków, gdy ich żądana treść będzie dostępna do obejrzenia.
Dlaczego warto uruchomić Jellyseerr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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