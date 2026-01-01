Verdaccio to lekki, open source'owy prywatny rejestr npm, który umożliwia zespołom publikowanie wewnętrznych pakietów i działanie jako serwer proxy dla publicznego rejestru npm. W przeciwieństwie do hostowanych rejestrów, które pobierają opłaty za użytkownika lub nakładają limity szybkości, Verdaccio działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze — zapewniając szybką, lokalną pamięć podręczną pakietów npm wraz z bezpiecznym repozytorium dla Twoich prywatnych modułów JavaScript.

Samodzielne hostowanie z Verdaccio eliminuje zależność Twoich potoków kompilacji od zewnętrznej dostępności npm, przyspiesza instalacje dzięki lokalnemu buforowaniu i chroni kod własnościowy przed publicznymi rejestrami. Jest w pełni kompatybilny z npm, Yarn i pnpm bez żadnych zmian konfiguracji po stronie klienta, poza wskazaniem adresu URL Twojego rejestru.