Wdróż Verdaccio jednym kliknięciem.
Lekki prywatny rejestr proxy npm do publikowania, buforowania i zarządzania pakietami JavaScript w Twoim zespole.
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Co możesz zbudować z Verdaccio
Verdaccio to lekki, open source'owy prywatny rejestr npm, który umożliwia zespołom publikowanie wewnętrznych pakietów i działanie jako serwer proxy dla publicznego rejestru npm. W przeciwieństwie do hostowanych rejestrów, które pobierają opłaty za użytkownika lub nakładają limity szybkości, Verdaccio działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze — zapewniając szybką, lokalną pamięć podręczną pakietów npm wraz z bezpiecznym repozytorium dla Twoich prywatnych modułów JavaScript.
Samodzielne hostowanie z Verdaccio eliminuje zależność Twoich potoków kompilacji od zewnętrznej dostępności npm, przyspiesza instalacje dzięki lokalnemu buforowaniu i chroni kod własnościowy przed publicznymi rejestrami. Jest w pełni kompatybilny z npm, Yarn i pnpm bez żadnych zmian konfiguracji po stronie klienta, poza wskazaniem adresu URL Twojego rejestru.
Główne cechy Verdaccio
Publikowanie prywatnych pakietów
Publikuj i dystrybuuj wewnętrzne pakiety npm w Twoim zespole bez udostępniania ich publicznemu rejestrowi.
npm proxy i cache
Automatycznie tworzy lokalne kopie publicznych pakietów npm, dzięki czemu instalacje pozostają szybkie i niezawodne, nawet gdy npm jest niedostępny.
npm, Yarn, pnpm kompatybilny
Działa od razu ze wszystkimi głównymi menedżerami pakietów JavaScript — nie są wymagane żadne specjalne wtyczki klienckie ani wrappery.
Wbudowane uwierzytelnianie
Zarządzaj dostępem użytkowników za pomocą uwierzytelniania opartego na htpasswd, aby kontrolować, kto może publikować lub instalować pakiety.
Interfejs sieciowy w pakiecie
Przeglądaj pakiety, sprawdzaj wersje i przeszukuj Twój rejestr za pomocą przejrzystego, wbudowanego interfejsu internetowego.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz pamięć masową, uwierzytelnianie i oprogramowanie pośredniczące za pomocą rozbudowanego systemu wtyczek, aby zintegrować się z S3, LDAP lub niestandardowymi przepływami pracy.
Dlaczego warto uruchomić Verdaccio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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