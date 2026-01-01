Do 69% zniżki na Chartbrew

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Platforma raportowania open source, która przekształca dane z API, SQL i NoSQL w pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym z asystentem AI.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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Wdróż Chartbrew jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Chartbrew

Chartbrew to platforma analityczna i raportująca typu open-source, stworzona dla zespołów, które muszą łączyć dane z wielu źródeł w jeden aktywny pulpit nawigacyjny. Łączy się bezpośrednio z interfejsami API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics i wieloma narzędziami SaaS, a następnie renderuje wykresy, które odświeżają się zgodnie z harmonogramem, bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług ETL.

Samodzielne hostowanie Chartbrew na własnym serwerze VPS pozwala zachować klucze API, wyniki zapytań i dane klientów w Twoim środowisku, eliminuje opłaty za każde miejsce na współdzielonych pulpitach nawigacyjnych i daje Ci pełną kontrolę nad tym, jak raporty są planowane, osadzane i udostępniane klientom lub interesariuszom.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Chartbrew

Łączniki wielozródłowe

Pobieraj dane z REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore i popularnych narzędzi SaaS do jednego widoku pulpitu nawigacyjnego.

Asystent wykresów AI

Opisz wykres, który chcesz, prostym językiem, a wbudowana sztuczna inteligencja wygeneruje zapytanie i wizualizację dla Ciebie.

Raporty zaplanowane

Odświeżaj zestawy danych zgodnie z harmonogramem cron i wysyłaj migawki e-mailem lub przez Slacka, aby interesariusze otrzymywali aktualne dane bez logowania się.

Osadzalne pulpity nawigacyjne

Udostępniaj publiczne linki tylko do odczytu lub osadzaj wykresy bezpośrednio w portalach klientów, intranetach i aplikacjach zewnętrznych za pośrednictwem ramek iframe.

Współpraca zespołowa

Zaproś członków zespołu z uprawnieniami opartymi na rolach do wspólnego tworzenia, przeglądania i komentowania pulpitów nawigacyjnych.

Dlaczego warto uruchomić Chartbrew na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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