Wdróż Chartbrew jednym kliknięciem.
Platforma raportowania open source, która przekształca dane z API, SQL i NoSQL w pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym z asystentem AI.
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Co możesz zbudować z Chartbrew
Chartbrew to platforma analityczna i raportująca typu open-source, stworzona dla zespołów, które muszą łączyć dane z wielu źródeł w jeden aktywny pulpit nawigacyjny. Łączy się bezpośrednio z interfejsami API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics i wieloma narzędziami SaaS, a następnie renderuje wykresy, które odświeżają się zgodnie z harmonogramem, bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług ETL.
Samodzielne hostowanie Chartbrew na własnym serwerze VPS pozwala zachować klucze API, wyniki zapytań i dane klientów w Twoim środowisku, eliminuje opłaty za każde miejsce na współdzielonych pulpitach nawigacyjnych i daje Ci pełną kontrolę nad tym, jak raporty są planowane, osadzane i udostępniane klientom lub interesariuszom.
Główne cechy Chartbrew
Łączniki wielozródłowe
Pobieraj dane z REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore i popularnych narzędzi SaaS do jednego widoku pulpitu nawigacyjnego.
Asystent wykresów AI
Opisz wykres, który chcesz, prostym językiem, a wbudowana sztuczna inteligencja wygeneruje zapytanie i wizualizację dla Ciebie.
Raporty zaplanowane
Odświeżaj zestawy danych zgodnie z harmonogramem cron i wysyłaj migawki e-mailem lub przez Slacka, aby interesariusze otrzymywali aktualne dane bez logowania się.
Osadzalne pulpity nawigacyjne
Udostępniaj publiczne linki tylko do odczytu lub osadzaj wykresy bezpośrednio w portalach klientów, intranetach i aplikacjach zewnętrznych za pośrednictwem ramek iframe.
Współpraca zespołowa
Zaproś członków zespołu z uprawnieniami opartymi na rolach do wspólnego tworzenia, przeglądania i komentowania pulpitów nawigacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Chartbrew na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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