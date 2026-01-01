Chartbrew to platforma analityczna i raportująca typu open-source, stworzona dla zespołów, które muszą łączyć dane z wielu źródeł w jeden aktywny pulpit nawigacyjny. Łączy się bezpośrednio z interfejsami API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics i wieloma narzędziami SaaS, a następnie renderuje wykresy, które odświeżają się zgodnie z harmonogramem, bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług ETL.

Samodzielne hostowanie Chartbrew na własnym serwerze VPS pozwala zachować klucze API, wyniki zapytań i dane klientów w Twoim środowisku, eliminuje opłaty za każde miejsce na współdzielonych pulpitach nawigacyjnych i daje Ci pełną kontrolę nad tym, jak raporty są planowane, osadzane i udostępniane klientom lub interesariuszom.