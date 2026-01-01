Do 69% zniżki na Open Archiver

Wdróż Open Archiver jednym kliknięciem.

Zgodna z wymogami archiwizacja poczty e-mail typu open source dla Gmaila, Microsoft 365, IMAP i importów PST z wyszukiwaniem pełnotekstowym.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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8 TB przepustowości
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153,99
46,99/mies.
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4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
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KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Open Archiver

Open Archiver to hostowana samodzielnie, zgodna z wymogami platforma do archiwizacji wiadomości e-mail, która pobiera wiadomości z Gmaila, Microsoft 365, ogólnych serwerów IMAP oraz zbiorczych plików PST lub MBOX do lokalnego archiwum odpornego na manipulacje. Wiadomości e-mail są przechowywane w standardowym formacie .eml, deduplikowane, szyfrowane w spoczynku i indeksowane przez Meilisearch z Apache Tika analizującym załączniki, dzięki czemu każde słowo w plikach PDF, dokumentach Word i arkuszach kalkulacyjnych staje się natychmiastowo przeszukiwalne.

Samodzielne hostowanie Open Archiver przechowuje każdą wiadomość, załącznik i dziennik dostępu w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące przechowywania, blokady prawnej i audytu, na których polegają regulowane branże. Hashe plików wykrywają manipulacje, polityki przechowywania automatyzują zarządzanie cyklem życia, a niezmienny ślad audytu rejestruje każdy dostęp.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Open Archiver

Uniwersalne przyjmowanie e-maili

Połącz się z Gmail, Microsoft 365, ogólnymi skrzynkami pocztowymi IMAP, archiwami PST, plikami MBOX lub spakowanymi eksportami .eml do jednorazowych migracji i ciągłej synchronizacji w czasie rzeczywistym.

Szukaj w załącznikach

Meilisearch indeksuje każdą treść wiadomości e-mail, podczas gdy Apache Tika wyodrębnia tekst z plików PDF, DOCX, XLSX i innych załączników, dzięki czemu wyszukiwania obejmują również zawartość dokumentów.

Przechowywanie odporne na manipulacje

Każdy zarchiwizowany e-mail i załącznik jest haszowany podczas pozyskiwania, szyfrowany w spoczynku i weryfikowany za pomocą raportu integralności, dzięki czemu każda modyfikacja jest natychmiast wykrywana.

Przechowywanie i dziennik audytu

Szczegółowe zasady przechowywania automatyzują zarządzanie cyklem życia, podczas gdy niezmienny dziennik audytu rejestruje, kto uzyskał dostęp do jakich wiadomości i kiedy, na potrzeby raportowania zgodności.

Pamięć podłączana

Przechowuj zarchiwizowane wiadomości e-mail w lokalnym systemie plików VPS lub w dowolnym zapleczu pamięci masowej obiektów zgodnym z S3, takim jak AWS S3 lub MinIO, bez zmiany wdrożenia.

Rekonstrukcja wątku

Odkrywanie konwersacji grupuje odpowiedzi i przekazane wiadomości w pełne wątki, dzięki czemu śledczy mogą przeglądać pełny kontekst każdej wiadomości w jednym widoku.

Dlaczego warto uruchomić Open Archiver na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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