Open Archiver to hostowana samodzielnie, zgodna z wymogami platforma do archiwizacji wiadomości e-mail, która pobiera wiadomości z Gmaila, Microsoft 365, ogólnych serwerów IMAP oraz zbiorczych plików PST lub MBOX do lokalnego archiwum odpornego na manipulacje. Wiadomości e-mail są przechowywane w standardowym formacie .eml, deduplikowane, szyfrowane w spoczynku i indeksowane przez Meilisearch z Apache Tika analizującym załączniki, dzięki czemu każde słowo w plikach PDF, dokumentach Word i arkuszach kalkulacyjnych staje się natychmiastowo przeszukiwalne.

Samodzielne hostowanie Open Archiver przechowuje każdą wiadomość, załącznik i dziennik dostępu w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące przechowywania, blokady prawnej i audytu, na których polegają regulowane branże. Hashe plików wykrywają manipulacje, polityki przechowywania automatyzują zarządzanie cyklem życia, a niezmienny ślad audytu rejestruje każdy dostęp.