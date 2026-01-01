Wdróż Open Archiver jednym kliknięciem.
Zgodna z wymogami archiwizacja poczty e-mail typu open source dla Gmaila, Microsoft 365, IMAP i importów PST z wyszukiwaniem pełnotekstowym.
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Co możesz zbudować z Open Archiver
Open Archiver to hostowana samodzielnie, zgodna z wymogami platforma do archiwizacji wiadomości e-mail, która pobiera wiadomości z Gmaila, Microsoft 365, ogólnych serwerów IMAP oraz zbiorczych plików PST lub MBOX do lokalnego archiwum odpornego na manipulacje. Wiadomości e-mail są przechowywane w standardowym formacie .eml, deduplikowane, szyfrowane w spoczynku i indeksowane przez Meilisearch z Apache Tika analizującym załączniki, dzięki czemu każde słowo w plikach PDF, dokumentach Word i arkuszach kalkulacyjnych staje się natychmiastowo przeszukiwalne.
Samodzielne hostowanie Open Archiver przechowuje każdą wiadomość, załącznik i dziennik dostępu w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące przechowywania, blokady prawnej i audytu, na których polegają regulowane branże. Hashe plików wykrywają manipulacje, polityki przechowywania automatyzują zarządzanie cyklem życia, a niezmienny ślad audytu rejestruje każdy dostęp.
Główne cechy Open Archiver
Uniwersalne przyjmowanie e-maili
Połącz się z Gmail, Microsoft 365, ogólnymi skrzynkami pocztowymi IMAP, archiwami PST, plikami MBOX lub spakowanymi eksportami .eml do jednorazowych migracji i ciągłej synchronizacji w czasie rzeczywistym.
Szukaj w załącznikach
Meilisearch indeksuje każdą treść wiadomości e-mail, podczas gdy Apache Tika wyodrębnia tekst z plików PDF, DOCX, XLSX i innych załączników, dzięki czemu wyszukiwania obejmują również zawartość dokumentów.
Przechowywanie odporne na manipulacje
Każdy zarchiwizowany e-mail i załącznik jest haszowany podczas pozyskiwania, szyfrowany w spoczynku i weryfikowany za pomocą raportu integralności, dzięki czemu każda modyfikacja jest natychmiast wykrywana.
Przechowywanie i dziennik audytu
Szczegółowe zasady przechowywania automatyzują zarządzanie cyklem życia, podczas gdy niezmienny dziennik audytu rejestruje, kto uzyskał dostęp do jakich wiadomości i kiedy, na potrzeby raportowania zgodności.
Pamięć podłączana
Przechowuj zarchiwizowane wiadomości e-mail w lokalnym systemie plików VPS lub w dowolnym zapleczu pamięci masowej obiektów zgodnym z S3, takim jak AWS S3 lub MinIO, bez zmiany wdrożenia.
Rekonstrukcja wątku
Odkrywanie konwersacji grupuje odpowiedzi i przekazane wiadomości w pełne wątki, dzięki czemu śledczy mogą przeglądać pełny kontekst każdej wiadomości w jednym widoku.
Dlaczego warto uruchomić Open Archiver na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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