Passbolt to menedżer haseł o otwartym kodzie źródłowym, stworzony dla zespołów, które potrzebują bezpiecznie przechowywać, udostępniać i audytować dane uwierzytelniające. Każde hasło jest szyfrowane kompleksowo (end-to-end) za pomocą OpenPGP, zanim opuści przeglądarkę — serwer nigdy nie widzi Twoich jawnych danych. W przeciwieństwie do ogólnych skarbców, Passbolt został zaprojektowany od podstaw z myślą o współpracy: możesz udostępniać pojedyncze hasła lub całe foldery współpracownikom, nigdy nie ujawniając podstawowego klucza.

Samodzielne hostowanie Passbolt na własnym VPS oznacza, że Twoja baza danych danych uwierzytelniających nigdy nie styka się z serwerem strony trzeciej. Ty kontrolujesz klucze szyfrowania, dzienniki dostępu i politykę przechowywania danych — co jest kluczowym wymogiem dla zespołów podlegających obowiązkom zgodności, takim jak SOC 2, ISO 27001 lub RODO.