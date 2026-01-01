Do 69% zniżki na Passbolt

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Zespołowy menedżer haseł open source stworzony do współpracy, z kompleksowym szyfrowaniem i prywatnością dzięki samodzielnemu hostowaniu.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Passbolt jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Passbolt

Passbolt to menedżer haseł o otwartym kodzie źródłowym, stworzony dla zespołów, które potrzebują bezpiecznie przechowywać, udostępniać i audytować dane uwierzytelniające. Każde hasło jest szyfrowane kompleksowo (end-to-end) za pomocą OpenPGP, zanim opuści przeglądarkę — serwer nigdy nie widzi Twoich jawnych danych. W przeciwieństwie do ogólnych skarbców, Passbolt został zaprojektowany od podstaw z myślą o współpracy: możesz udostępniać pojedyncze hasła lub całe foldery współpracownikom, nigdy nie ujawniając podstawowego klucza.

Samodzielne hostowanie Passbolt na własnym VPS oznacza, że Twoja baza danych danych uwierzytelniających nigdy nie styka się z serwerem strony trzeciej. Ty kontrolujesz klucze szyfrowania, dzienniki dostępu i politykę przechowywania danych — co jest kluczowym wymogiem dla zespołów podlegających obowiązkom zgodności, takim jak SOC 2, ISO 27001 lub RODO.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Passbolt

Kompleksowe szyfrowanie

Wszystkie hasła są szyfrowane za pomocą OpenPGP w przeglądarce, zanim zostaną wysłane na serwer, dzięki czemu host nigdy nie ma dostępu do jawnych danych.

Szczegółowe udostępnianie

Udostępniaj indywidualne hasła lub foldery określonym użytkownikom lub grupom, z kontrolą dostępu do odczytu lub zapisu na poziomie uprawnień.

Pełny dziennik audytu

Każdy dostęp, udostępnienie, kopiowanie i aktualizacja są rejestrowane ze znacznikiem czasu i tożsamością użytkownika, co zapewnia zespołom bezpieczeństwa pełną historię aktywności poświadczeń.

Rozszerzenie przeglądarki

Oficjalne rozszerzenia dla Chrome i Firefox automatycznie uzupełniają dane uwierzytelniające na pasujących stronach bezpośrednio ze skarbca, bez ujawniania haseł w schowku.

REST API i CLI

Pełne API REST i oficjalne narzędzie CLI pozwalają zespołom DevOps zintegrować Passbolt ze skryptami aprowizacji, potokami CI/CD oraz przepływami pracy rotacji sekretów.

Dlaczego warto uruchomić Passbolt na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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