Wdróż Passbolt jednym kliknięciem.
Zespołowy menedżer haseł open source stworzony do współpracy, z kompleksowym szyfrowaniem i prywatnością dzięki samodzielnemu hostowaniu.
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Co możesz zbudować z Passbolt
Passbolt to menedżer haseł o otwartym kodzie źródłowym, stworzony dla zespołów, które potrzebują bezpiecznie przechowywać, udostępniać i audytować dane uwierzytelniające. Każde hasło jest szyfrowane kompleksowo (end-to-end) za pomocą OpenPGP, zanim opuści przeglądarkę — serwer nigdy nie widzi Twoich jawnych danych. W przeciwieństwie do ogólnych skarbców, Passbolt został zaprojektowany od podstaw z myślą o współpracy: możesz udostępniać pojedyncze hasła lub całe foldery współpracownikom, nigdy nie ujawniając podstawowego klucza.
Samodzielne hostowanie Passbolt na własnym VPS oznacza, że Twoja baza danych danych uwierzytelniających nigdy nie styka się z serwerem strony trzeciej. Ty kontrolujesz klucze szyfrowania, dzienniki dostępu i politykę przechowywania danych — co jest kluczowym wymogiem dla zespołów podlegających obowiązkom zgodności, takim jak SOC 2, ISO 27001 lub RODO.
Główne cechy Passbolt
Kompleksowe szyfrowanie
Wszystkie hasła są szyfrowane za pomocą OpenPGP w przeglądarce, zanim zostaną wysłane na serwer, dzięki czemu host nigdy nie ma dostępu do jawnych danych.
Szczegółowe udostępnianie
Udostępniaj indywidualne hasła lub foldery określonym użytkownikom lub grupom, z kontrolą dostępu do odczytu lub zapisu na poziomie uprawnień.
Pełny dziennik audytu
Każdy dostęp, udostępnienie, kopiowanie i aktualizacja są rejestrowane ze znacznikiem czasu i tożsamością użytkownika, co zapewnia zespołom bezpieczeństwa pełną historię aktywności poświadczeń.
Rozszerzenie przeglądarki
Oficjalne rozszerzenia dla Chrome i Firefox automatycznie uzupełniają dane uwierzytelniające na pasujących stronach bezpośrednio ze skarbca, bez ujawniania haseł w schowku.
REST API i CLI
Pełne API REST i oficjalne narzędzie CLI pozwalają zespołom DevOps zintegrować Passbolt ze skryptami aprowizacji, potokami CI/CD oraz przepływami pracy rotacji sekretów.
Dlaczego warto uruchomić Passbolt na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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