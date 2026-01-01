Wdróż Convos z instalacją jednym kliknięciem.
Nowoczesny klient IRC oparty na przeglądarce, który utrzymuje Cię stale połączonym z sieciami czatów z dowolnego urządzenia.
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Co możesz zbudować z Convos
Convos to w pełni samodzielnie hostowany, zawsze aktywny klient IRC, który działa na Twoim serwerze i pozostaje połączony z sieciami IRC przez całą dobę. W przeciwieństwie do tradycyjnych klientów IRC, które przechodzą w tryb offline po ich zamknięciu, Convos utrzymuje stałe połączenia, dzięki czemu nigdy nie przegapisz wiadomości — nawet gdy Twoje urządzenia są offline.
Uzyskaj dostęp do swoich rozmów IRC z dowolnej przeglądarki bez instalowania oprogramowania. Convos przechowuje Twoją pełną historię czatów, obsługuje wielu użytkowników i sieci oraz zapewnia przejrzysty, nowoczesny interfejs zaprojektowany zarówno dla okazjonalnych rozmówców, jak i długoletnich społeczności IRC. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi i dostępem użytkowników.
Główne cechy Convos
Stałe połączenia
Convos działa na Twoim VPS całodobowo, pozostając połączonym z sieciami IRC, dzięki czemu wiadomości są przechwytywane i czekają na Ciebie, gdy tylko się zalogujesz.
Pełna historia czatu
Wszystkie wiadomości są przechowywane po stronie serwera i dostępne z dowolnej przeglądarki, zapewniając Tobie historię z możliwością wyszukiwania we wszystkich kanałach i rozmowach.
Obsługa wielu sieci
Połącz się z wieloma sieciami IRC jednocześnie i zarządzaj wszystkimi kanałami oraz wiadomościami bezpośrednimi z jednego, ujednoliconego interfejsu.
Bez instalacji oprogramowania
Uzyskaj dostęp do swojego klienta IRC w całości przez przeglądarkę — żadna aplikacja desktopowa, wtyczka ani konfiguracja nie jest wymagana na żadnym urządzeniu, którego używasz.
Wieloużytkownikowy
Zapraszaj członków zespołu lub znajomych do współdzielenia Twojej instancji Convos, każdy z własnymi niezależnymi kontami i konfiguracjami sieciowymi.
Dlaczego warto uruchomić Convos na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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