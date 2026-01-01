Convos to w pełni samodzielnie hostowany, zawsze aktywny klient IRC, który działa na Twoim serwerze i pozostaje połączony z sieciami IRC przez całą dobę. W przeciwieństwie do tradycyjnych klientów IRC, które przechodzą w tryb offline po ich zamknięciu, Convos utrzymuje stałe połączenia, dzięki czemu nigdy nie przegapisz wiadomości — nawet gdy Twoje urządzenia są offline.

Uzyskaj dostęp do swoich rozmów IRC z dowolnej przeglądarki bez instalowania oprogramowania. Convos przechowuje Twoją pełną historię czatów, obsługuje wielu użytkowników i sieci oraz zapewnia przejrzysty, nowoczesny interfejs zaprojektowany zarówno dla okazjonalnych rozmówców, jak i długoletnich społeczności IRC. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi i dostępem użytkowników.