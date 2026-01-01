Do 69% zniżki na CryptPad

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Szyfrowany kompleksowo pakiet biurowy do współpracy, gdzie serwer nigdy nie widzi zawartości Twoich dokumentów.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z CryptPad

CryptPad to otwartoźródłowy, szyfrowany kompleksowo (end-to-end) pakiet biurowy do współpracy. W przeciwieństwie do edytorów chmurowych, które przechowują dokumenty w jawnym tekście na serwerze, CryptPad szyfruje wszystko w przeglądarce, zanim trafi to na serwer — co oznacza, że host nigdy nie ma dostępu do tego, co użytkownicy piszą, rysują lub tworzą. Ta architektura zero-knowledge sprawia, że jest on odpowiedni dla zespołów przetwarzających wrażliwe informacje, organizacji podlegających ścisłym regulacjom dotyczącym danych, lub każdego, kto chce współpracować w czasie rzeczywistym, nie powierzając dostawcy usług swoich treści.

Samodzielne hostowanie CryptPad na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad dokumentami Twojego zespołu, danymi użytkowników i pamięcią masową — bez limitów użytkowania, opłat abonamentowych i zewnętrznej zależności od chmury.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy CryptPad

Szyfrowanie z wiedzą zerową

Cała zawartość dokumentów jest szyfrowana w przeglądarce, zanim dotrze do serwera, więc host — w tym Ty — nigdy nie może odczytać przechowywanych dokumentów.

Pełny pakiet biurowy

Twórz i współpracuj nad dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami, plikami kodu, tablicami Kanban, białymi tablicami i formularzami — wszystko w czasie rzeczywistym.

Współpraca gości

Udostępnij dowolny dokument za pomocą linku, a współpracownicy mogą edytować bez rejestrowania konta, przy zachowaniu pełnego szyfrowania end-to-end.

Dyski zespołu

Organizuj dokumenty na współdzielonych dyskach zespołowych ze strukturami folderów oraz szczegółowymi uprawnieniami dostępu dla różnych członków lub grup.

Brak przechowywania w postaci zwykłego tekstu na serwerze

Nawet jeśli serwer zostanie naruszony, przechowywane dane pozostają zaszyfrowanym tekstem, którego nie można odczytać bez kluczy szyfrujących posiadanych wyłącznie przez klientów.

Dlaczego warto uruchomić CryptPad na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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