Wdróż CryptPad jednym kliknięciem.
Szyfrowany kompleksowo pakiet biurowy do współpracy, gdzie serwer nigdy nie widzi zawartości Twoich dokumentów.
Wybierz plan VPS dla CryptPad
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z CryptPad
CryptPad to otwartoźródłowy, szyfrowany kompleksowo (end-to-end) pakiet biurowy do współpracy. W przeciwieństwie do edytorów chmurowych, które przechowują dokumenty w jawnym tekście na serwerze, CryptPad szyfruje wszystko w przeglądarce, zanim trafi to na serwer — co oznacza, że host nigdy nie ma dostępu do tego, co użytkownicy piszą, rysują lub tworzą. Ta architektura zero-knowledge sprawia, że jest on odpowiedni dla zespołów przetwarzających wrażliwe informacje, organizacji podlegających ścisłym regulacjom dotyczącym danych, lub każdego, kto chce współpracować w czasie rzeczywistym, nie powierzając dostawcy usług swoich treści.
Samodzielne hostowanie CryptPad na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad dokumentami Twojego zespołu, danymi użytkowników i pamięcią masową — bez limitów użytkowania, opłat abonamentowych i zewnętrznej zależności od chmury.
Główne cechy CryptPad
Szyfrowanie z wiedzą zerową
Cała zawartość dokumentów jest szyfrowana w przeglądarce, zanim dotrze do serwera, więc host — w tym Ty — nigdy nie może odczytać przechowywanych dokumentów.
Pełny pakiet biurowy
Twórz i współpracuj nad dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami, plikami kodu, tablicami Kanban, białymi tablicami i formularzami — wszystko w czasie rzeczywistym.
Współpraca gości
Udostępnij dowolny dokument za pomocą linku, a współpracownicy mogą edytować bez rejestrowania konta, przy zachowaniu pełnego szyfrowania end-to-end.
Dyski zespołu
Organizuj dokumenty na współdzielonych dyskach zespołowych ze strukturami folderów oraz szczegółowymi uprawnieniami dostępu dla różnych członków lub grup.
Brak przechowywania w postaci zwykłego tekstu na serwerze
Nawet jeśli serwer zostanie naruszony, przechowywane dane pozostają zaszyfrowanym tekstem, którego nie można odczytać bez kluczy szyfrujących posiadanych wyłącznie przez klientów.
Dlaczego warto uruchomić CryptPad na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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