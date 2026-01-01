CryptPad to otwartoźródłowy, szyfrowany kompleksowo (end-to-end) pakiet biurowy do współpracy. W przeciwieństwie do edytorów chmurowych, które przechowują dokumenty w jawnym tekście na serwerze, CryptPad szyfruje wszystko w przeglądarce, zanim trafi to na serwer — co oznacza, że host nigdy nie ma dostępu do tego, co użytkownicy piszą, rysują lub tworzą. Ta architektura zero-knowledge sprawia, że jest on odpowiedni dla zespołów przetwarzających wrażliwe informacje, organizacji podlegających ścisłym regulacjom dotyczącym danych, lub każdego, kto chce współpracować w czasie rzeczywistym, nie powierzając dostawcy usług swoich treści.

Samodzielne hostowanie CryptPad na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad dokumentami Twojego zespołu, danymi użytkowników i pamięcią masową — bez limitów użytkowania, opłat abonamentowych i zewnętrznej zależności od chmury.