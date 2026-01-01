Wdróż InsForge jednym kliknięciem.
Platforma backendowa typu open-source dla agentów kodujących AI, łącząca uwierzytelnianie, Postgres, pamięć masową i funkcje brzegowe.
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Co możesz zbudować z InsForge
InsForge to otwartoźródłowa, kompleksowa platforma backendowa zaprojektowana do kodowania agentowego. Łączy w sobie elementy składowe, których potrzebują nowoczesne aplikacje — uwierzytelnianie, bazę danych PostgreSQL z interfejsami API REST i czasu rzeczywistego, pamięć masową plików zgodną z S3, bramę modelu LLM oraz funkcje brzegowe oparte na Deno — wszystko to za pojedynczym interfejsem użytkownika administratora i serwerem MCP, który agenci kodujący AI mogą programowo sterować.
Samodzielne hostowanie InsForge na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje konta użytkowników, dane aplikacji i przesłane pliki pod Twoją pełną kontrolą, bez cen za projekt, bez limitów użytkowania i bez blokady dostawcy. Dołączony serwer MCP pozwala agentom kodującym, takim jak Claude i Cursor, udostępniać tabele, konfigurować uwierzytelnianie, wdrażać funkcje i zarządzać pamięcią masową bezpośrednio z Twojego edytora.
Główne cechy InsForge
Natywny agent AI
Serwer MCP w pakiecie udostępnia uwierzytelnianie, bazę danych, pamięć masową i funkcje jako narzędzia, które agenci kodujący AI mogą wywoływać bezpośrednio podczas tworzenia Twojej aplikacji.
PostgreSQL z automatycznym API
Wbudowany PostgREST natychmiast zamienia Twój schemat w wersjonowane API REST z zabezpieczeniami na poziomie wiersza, dzięki czemu dostarczasz punkty końcowe bez pisania kodu szablonowego.
Wbudowane uwierzytelnianie
Uwierzytelnianie za pomocą adresu e-mail i hasła oraz dostawcy OAuth (Google, GitHub, Discord i inni) są gotowi do podłączenia do Twojego klienta za pomocą jednego wywołania SDK.
Funkcje krawędzi w Deno
Pisz bezserwerowe funkcje TypeScript, które działają w piaskownicowym środowisku wykonawczym Deno z bezpośrednim dostępem do bazy danych i warstwy przechowywania.
Pamięć masowa kompatybilna z S3
Przesyłaj, udostępniaj i zarządzaj uprawnieniami plików za pośrednictwem warstwy pamięci masowej zgodnej z S3, która działa lokalnie na dysku lub z dowolnym zasobnikiem S3.
Ujednolicona brama modelowa
Brama kompatybilna z OpenAI umożliwia Twojej aplikacji wywoływanie wielu dostawców LLM za pośrednictwem jednego interfejsu API, z centralnie obsługiwanym śledzeniem użycia i rotacją kluczy.
Dlaczego warto uruchomić InsForge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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