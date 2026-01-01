InsForge to otwartoźródłowa, kompleksowa platforma backendowa zaprojektowana do kodowania agentowego. Łączy w sobie elementy składowe, których potrzebują nowoczesne aplikacje — uwierzytelnianie, bazę danych PostgreSQL z interfejsami API REST i czasu rzeczywistego, pamięć masową plików zgodną z S3, bramę modelu LLM oraz funkcje brzegowe oparte na Deno — wszystko to za pojedynczym interfejsem użytkownika administratora i serwerem MCP, który agenci kodujący AI mogą programowo sterować.

Samodzielne hostowanie InsForge na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje konta użytkowników, dane aplikacji i przesłane pliki pod Twoją pełną kontrolą, bez cen za projekt, bez limitów użytkowania i bez blokady dostawcy. Dołączony serwer MCP pozwala agentom kodującym, takim jak Claude i Cursor, udostępniać tabele, konfigurować uwierzytelnianie, wdrażać funkcje i zarządzać pamięcią masową bezpośrednio z Twojego edytora.