Netdata to otwartoźródłowa platforma do monitorowania infrastruktury w czasie rzeczywistym, która zbiera tysiące metryk na sekundę z Twoich serwerów, kontenerów, aplikacji i usług chmurowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych stosów monitorujących, które wymagają oddzielnych warstw zbierania danych, przechowywania i wizualizacji, Netdata łączy wszystkie trzy w jednym lekkim agencie — dostarczając pulpity nawigacyjne na żywo w ciągu kilku sekund od wdrożenia, bez potrzeby ręcznej konfiguracji dla typowych usług.

Z ponad 78 000 gwiazdek na GitHubie i 500 milionami pobrań Docker, Netdata jest jednym z najszerzej stosowanych samodzielnie hostowanych rozwiązań monitorujących. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie metryki infrastruktury prywatne w Twojej sieci, z pełną kontrolą nad politykami przechowywania, regułami alertów i dostępem do pulpitu nawigacyjnego.