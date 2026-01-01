Wdróż Netdata jednym kliknięciem.
Monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym z 1-sekundową granularnością, ponad 800 integracjami i bez konieczności konfiguracji.
Wybierz plan VPS dla Netdata
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Netdata
Netdata to otwartoźródłowa platforma do monitorowania infrastruktury w czasie rzeczywistym, która zbiera tysiące metryk na sekundę z Twoich serwerów, kontenerów, aplikacji i usług chmurowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych stosów monitorujących, które wymagają oddzielnych warstw zbierania danych, przechowywania i wizualizacji, Netdata łączy wszystkie trzy w jednym lekkim agencie — dostarczając pulpity nawigacyjne na żywo w ciągu kilku sekund od wdrożenia, bez potrzeby ręcznej konfiguracji dla typowych usług.
Z ponad 78 000 gwiazdek na GitHubie i 500 milionami pobrań Docker, Netdata jest jednym z najszerzej stosowanych samodzielnie hostowanych rozwiązań monitorujących. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie metryki infrastruktury prywatne w Twojej sieci, z pełną kontrolą nad politykami przechowywania, regułami alertów i dostępem do pulpitu nawigacyjnego.
Główne cechy Netdata
Jednosekundowa granularność metryk
Rejestruje skoki użycia procesora, obciążenie pamięci i nagłe wzrosty opóźnień, które całkowicie pomijają interwały odpytywania co 10 lub 60 sekund.
800+ automatycznie wykrytych integracji
Automatycznie wykrywa i monitoruje bazy danych, serwery WWW, kolejki komunikatów oraz usługi w chmurze działające na hoście — bez potrzeby plików konfiguracyjnych.
Wykrywanie anomalii oparte na ML
Trenuje model anomalii dla każdej metryki i wykrywa nietypowe wzorce, zanim spowodują awarie, bez ręcznego dostrajania progów.
Monitorowanie kontenerów Docker
Wykrywa wszystkie uruchomione kontenery za pośrednictwem gniazda Docker oraz śledzi użycie procesora, pamięci, wejścia/wyjścia sieciowego i dysku dla każdego kontenera.
Wstępnie skonfigurowana biblioteka alertów
Dostarczany z setkami sprawdzonych w boju alertów obejmujących systemy operacyjne, bazy danych i metryki aplikacji — aktywnych natychmiast po wdrożeniu.
Dlaczego warto uruchomić Netdata na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.