Jaeger to projekt CNCF o statusie graduated do kompleksowego śledzenia rozproszonego, pierwotnie stworzony w Uberze do monitorowania tysięcy mikrousług. Rejestruje, jak żądania rozchodzą się w Twoim systemie — ujawniając zależności usług, szczegóły czasowe, propagację błędów i wąskie gardła opóźnień, które są niewidoczne przy użyciu samego tradycyjnego logowania. To wdrożenie obsługuje protokół OpenTelemetry (OTLP) od razu po wyjęciu z pudełka, zapewniając kompatybilność z nowoczesnymi bibliotekami instrumentacji.

Samodzielne hostowanie Jaegera utrzymuje dane śledzenia — które często zawierają identyfikatory użytkowników, zapytania do baz danych i wewnętrzne szczegóły API — w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Unikasz opłat za śledzenie od komercyjnych dostawców APM i zachowujesz pełną kontrolę nad przechowywaniem i dostępem, z przewidywalnymi kosztami, które skalują się wraz z Twoim VPS-em, a nie z wolumenem ruchu.