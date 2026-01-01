Wdróż Jaeger jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma rozproszonego śledzenia do monitorowania przepływów żądań i diagnozowania problemów z wydajnością w architekturach mikroserwisowych.
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Co możesz zbudować z Jaeger
Jaeger to projekt CNCF o statusie graduated do kompleksowego śledzenia rozproszonego, pierwotnie stworzony w Uberze do monitorowania tysięcy mikrousług. Rejestruje, jak żądania rozchodzą się w Twoim systemie — ujawniając zależności usług, szczegóły czasowe, propagację błędów i wąskie gardła opóźnień, które są niewidoczne przy użyciu samego tradycyjnego logowania. To wdrożenie obsługuje protokół OpenTelemetry (OTLP) od razu po wyjęciu z pudełka, zapewniając kompatybilność z nowoczesnymi bibliotekami instrumentacji.
Samodzielne hostowanie Jaegera utrzymuje dane śledzenia — które często zawierają identyfikatory użytkowników, zapytania do baz danych i wewnętrzne szczegóły API — w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Unikasz opłat za śledzenie od komercyjnych dostawców APM i zachowujesz pełną kontrolę nad przechowywaniem i dostępem, z przewidywalnymi kosztami, które skalują się wraz z Twoim VPS-em, a nie z wolumenem ruchu.
Główne cechy Jaeger
Wsparcie OpenTelemetry
Natywne pozyskiwanie OTLP oznacza, że każda aplikacja instrumentowana za pomocą zestawów SDK OpenTelemetry może wysyłać ślady do Jaegera bez niestandardowych eksporterów.
Wykres zależności usług
Automatycznie generowane grafy usług pokazują zależności wywołań i wolumeny żądań między każdą usługą w Twojej architekturze.
Głęboka analiza śladu
Szczegółowe osie czasu śledzenia rozbijają każdy zakres i operację z czasami trwania, tagami i logami w celu precyzyjnego określenia wolnych zapytań i błędów.
Porównanie śladów
Porównaj ślady sprzed i po wdrożeniu, aby szybko zidentyfikować regresje wydajności lub nowe wzorce błędów wprowadzone przez zmiany w kodzie.
Adaptacyjne próbkowanie
Kontroluj dynamicznie wolumen zbierania śladów, aby zrównoważyć głębokość obserwowalności z kosztami przechowywania i pozyskiwania danych w systemach o dużym natężeniu ruchu.
Dlaczego warto uruchomić Jaeger na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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