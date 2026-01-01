Shelfmark to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa, która jednocześnie przeszukuje wiele źródeł w poszukiwaniu książek i audiobooków — w tym katalogi internetowe, indeksatory torrentów, Usenet i kanały IRC — i dostarcza wyniki do lokalnego menedżera biblioteki. Obsługuje dostęp dla wielu użytkowników z wbudowanym systemem żądań, dzięki czemu członkowie gospodarstwa domowego mogą przeglądać i przesyłać żądania pobierania bez konieczności posiadania oddzielnych kont dla każdej integracji.

Shelfmark integruje się z Calibre, Calibre-Web, Grimmory i Audiobookshelf, aby dodawać pobrane tytuły bezpośrednio do Twojej istniejącej biblioteki. Cała konfiguracja i historia są przechowywane w pojedynczej bazie danych SQLite w katalogu konfiguracyjnym — nie jest wymagana zewnętrzna usługa bazy danych.