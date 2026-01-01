Wdróż Shelfmark jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do wyszukiwania książek i audiobooków, która znajduje i pobiera tytuły z wielu źródeł do Twojej biblioteki.
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Co możesz zbudować z Shelfmark
Shelfmark to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa, która jednocześnie przeszukuje wiele źródeł w poszukiwaniu książek i audiobooków — w tym katalogi internetowe, indeksatory torrentów, Usenet i kanały IRC — i dostarcza wyniki do lokalnego menedżera biblioteki. Obsługuje dostęp dla wielu użytkowników z wbudowanym systemem żądań, dzięki czemu członkowie gospodarstwa domowego mogą przeglądać i przesyłać żądania pobierania bez konieczności posiadania oddzielnych kont dla każdej integracji.
Shelfmark integruje się z Calibre, Calibre-Web, Grimmory i Audiobookshelf, aby dodawać pobrane tytuły bezpośrednio do Twojej istniejącej biblioteki. Cała konfiguracja i historia są przechowywane w pojedynczej bazie danych SQLite w katalogu konfiguracyjnym — nie jest wymagana zewnętrzna usługa bazy danych.
Główne cechy Shelfmark
Wielozródłowe wyszukiwanie książek
Przeszukuj katalogi internetowe, indeksatory torrentów, Usenet i kanały IRC jednocześnie i porównuj wyniki z jednego interfejsu.
Integracja Menedżera Bibliotek
Połącz się z Calibre, Calibre-Web, Grimmory lub Audiobookshelf, aby przekierować pobrane książki bezpośrednio do Twojej istniejącej biblioteki.
Wieloużytkownikowy system zgłoszeń
Członkowie gospodarstwa domowego mogą przeglądać wyniki wyszukiwania i przesyłać żądania pobrania za pośrednictwem własnych kont, bez bezpośredniego dostępu do klientów pobierania.
Elastyczne Uwierzytelnianie
Wybierz spośród braku uwierzytelniania, wbudowanych kont użytkowników, nagłówków odwrotnego proxy lub OIDC, aby dopasować do Twoich wymagań bezpieczeństwa sieci.
Samodzielne wdrożenie
SQLite przechowuje wszystkie konfiguracje i historię w woluminie konfiguracyjnym — do uruchomienia Shelfmark nie jest potrzebna żadna zewnętrzna usługa bazy danych.
Dlaczego warto uruchomić Shelfmark na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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