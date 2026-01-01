Do 69% zniżki na Shelfmark

Wdróż Shelfmark jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana platforma do wyszukiwania książek i audiobooków, która znajduje i pobiera tytuły z wielu źródeł do Twojej biblioteki.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Shelfmark jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Shelfmark

Shelfmark to hostowana samodzielnie aplikacja internetowa, która jednocześnie przeszukuje wiele źródeł w poszukiwaniu książek i audiobooków — w tym katalogi internetowe, indeksatory torrentów, Usenet i kanały IRC — i dostarcza wyniki do lokalnego menedżera biblioteki. Obsługuje dostęp dla wielu użytkowników z wbudowanym systemem żądań, dzięki czemu członkowie gospodarstwa domowego mogą przeglądać i przesyłać żądania pobierania bez konieczności posiadania oddzielnych kont dla każdej integracji.

Shelfmark integruje się z Calibre, Calibre-Web, Grimmory i Audiobookshelf, aby dodawać pobrane tytuły bezpośrednio do Twojej istniejącej biblioteki. Cała konfiguracja i historia są przechowywane w pojedynczej bazie danych SQLite w katalogu konfiguracyjnym — nie jest wymagana zewnętrzna usługa bazy danych.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Shelfmark

Wielozródłowe wyszukiwanie książek

Przeszukuj katalogi internetowe, indeksatory torrentów, Usenet i kanały IRC jednocześnie i porównuj wyniki z jednego interfejsu.

Integracja Menedżera Bibliotek

Połącz się z Calibre, Calibre-Web, Grimmory lub Audiobookshelf, aby przekierować pobrane książki bezpośrednio do Twojej istniejącej biblioteki.

Wieloużytkownikowy system zgłoszeń

Członkowie gospodarstwa domowego mogą przeglądać wyniki wyszukiwania i przesyłać żądania pobrania za pośrednictwem własnych kont, bez bezpośredniego dostępu do klientów pobierania.

Elastyczne Uwierzytelnianie

Wybierz spośród braku uwierzytelniania, wbudowanych kont użytkowników, nagłówków odwrotnego proxy lub OIDC, aby dopasować do Twoich wymagań bezpieczeństwa sieci.

Samodzielne wdrożenie

SQLite przechowuje wszystkie konfiguracje i historię w woluminie konfiguracyjnym — do uruchomienia Shelfmark nie jest potrzebna żadna zewnętrzna usługa bazy danych.

Dlaczego warto uruchomić Shelfmark na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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