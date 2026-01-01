Wdróż Directus jednym kliknięciem.
Bezgłowy CMS typu open-source, który integruje się z dowolną bazą danych SQL z automatycznie generowanymi interfejsami API REST i GraphQL.
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Co możesz zbudować z Directus
Directus to elastyczny, open-source'owy headless CMS, który działa na dowolnej bazie danych SQL i natychmiastowo zapewnia dynamiczne API REST i GraphQL wraz z intuicyjnym interfejsem administratora. W przeciwieństwie do platform CMS, które narzucają sztywne struktury treści, Directus pozwala modelować dane dokładnie tak, jak potrzebuje tego Twoja aplikacja — a następnie automatycznie generuje pełne API, bez potrzeby pisania kodu.
Samodzielne hostowanie Directus na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje treści, zasoby multimedialne i dane użytkowników całkowicie pod Twoją kontrolą. Unikasz opłat za każde stanowisko, limitów API i ryzyka uzależnienia od dostawcy, jednocześnie zyskując elastyczność w rozszerzaniu platformy o niestandardowe rozszerzenia, webhooki i integracje dostosowane do Twojego przepływu pracy.
Główne cechy Directus
Automatycznie generowane APIs
Każdy model danych, który tworzysz, natychmiast generuje punkty końcowe REST i GraphQL, eliminując ręczną pracę nad rozwojem API.
Intuicyjny interfejs administracyjny
Użytkownicy nietechniczni mogą zarządzać treścią, mediami i ustrukturyzowanymi danymi za pomocą dopracowanego interfejsu, bez dotykania kodu.
Uprawnienia oparte na rolach
Zdefiniuj szczegółowe zasady dostępu dla każdej roli, kolekcji i pola, aby precyzyjnie kontrolować, kto może odczytywać lub zapisywać jakie dane.
Subskrypcje w czasie rzeczywistym
Subskrypcje oparte na WebSocket pozwalają aplikacjom klienckim natychmiast reagować na zmiany danych bez odpytywania.
Rozszerzalna architektura
Niestandardowe hooki, moduły i komponenty wyświetlania pozwalają dostosować Directus do dowolnego przepływu pracy z treścią lub wymagań integracyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Directus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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