Directus to elastyczny, open-source'owy headless CMS, który działa na dowolnej bazie danych SQL i natychmiastowo zapewnia dynamiczne API REST i GraphQL wraz z intuicyjnym interfejsem administratora. W przeciwieństwie do platform CMS, które narzucają sztywne struktury treści, Directus pozwala modelować dane dokładnie tak, jak potrzebuje tego Twoja aplikacja — a następnie automatycznie generuje pełne API, bez potrzeby pisania kodu.

Samodzielne hostowanie Directus na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje treści, zasoby multimedialne i dane użytkowników całkowicie pod Twoją kontrolą. Unikasz opłat za każde stanowisko, limitów API i ryzyka uzależnienia od dostawcy, jednocześnie zyskując elastyczność w rozszerzaniu platformy o niestandardowe rozszerzenia, webhooki i integracje dostosowane do Twojego przepływu pracy.