Wdróż R2R jednym kliknięciem.
Gotowy do produkcji framework RAG z wyszukiwaniem hybrydowym, grafami wiedzy i agentowym API do pobierania dla aplikacji AI.
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Co możesz zbudować z R2R
R2R to framework generowania wspomaganego wyszukiwaniem o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany z myślą o wdrożeniu produkcyjnym od pierwszego dnia. Łączy on hybrydowe wyszukiwanie semantyczne i słów kluczowych z wzajemną fuzją rankingów, automatycznym tworzeniem grafów wiedzy, wielomodalnym pozyskiwaniem dokumentów oraz agentowym API do pobierania danych, które pozwala dużym modelom językowym orkiestrować wyszukiwanie w ramach ich pętli rozumowania.
Samodzielne hostowanie R2R na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad dokumentami, indeksami wektorowymi i historią rozmów, bez opłat za zapytanie i bez dostępu stron trzecich do Twojej bazy wiedzy. To wdrożenie łączy API R2R z oficjalnym pulpitem nawigacyjnym oraz magazynem PostgreSQL z pgvector, dając Ci kompletny stos RAG, który możesz rozszerzyć o dowolnego dostawcę LLM.
Główne cechy R2R
Hybrydowe wyszukiwanie
Połącz podobieństwo wektorowe i wyszukiwanie pełnotekstowe słów kluczowych z wzajemną fuzją rankingów, aby znaleźć najbardziej odpowiedni kontekst dla każdego zapytania.
Grafy wiedzy
Automatyczne wydobywanie encji i relacji tworzy indeks grafowy obok wektorów, umożliwiając rozumowanie między dokumentami, czemu płaskie wyszukiwanie nie jest w stanie dorównać.
Wielomodalne pozyskiwanie danych
Analizuj pliki PDF, dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne, obrazy i pliki audio w ujednolicony indeks bez pisania niestandardowego kodu do pozyskiwania danych dla każdego formatu.
Agentic RAG
Agenci rozumujący iteracyjnie pobierają, krytykują i udoskonalają odpowiedzi — produkując wyższej jakości odpowiedzi niż jednorazowe potoki RAG.
LLM wielu dostawców
Połącz OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama i ponad dwudziestu innych dostawców LLM za pomocą jednej konfiguracji — bez konieczności ponownego indeksowania.
REST API i SDK
Pełne REST API oraz oficjalne SDK Python i JavaScript pozwalają osadzić pobieranie R2R w niestandardowych aplikacjach i zautomatyzowanych potokach.
Dlaczego warto uruchomić R2R na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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