R2R to framework generowania wspomaganego wyszukiwaniem o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany z myślą o wdrożeniu produkcyjnym od pierwszego dnia. Łączy on hybrydowe wyszukiwanie semantyczne i słów kluczowych z wzajemną fuzją rankingów, automatycznym tworzeniem grafów wiedzy, wielomodalnym pozyskiwaniem dokumentów oraz agentowym API do pobierania danych, które pozwala dużym modelom językowym orkiestrować wyszukiwanie w ramach ich pętli rozumowania.

Samodzielne hostowanie R2R na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad dokumentami, indeksami wektorowymi i historią rozmów, bez opłat za zapytanie i bez dostępu stron trzecich do Twojej bazy wiedzy. To wdrożenie łączy API R2R z oficjalnym pulpitem nawigacyjnym oraz magazynem PostgreSQL z pgvector, dając Ci kompletny stos RAG, który możesz rozszerzyć o dowolnego dostawcę LLM.