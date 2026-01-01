Wdróż Thumbor jednym kliknięciem.
Inteligentny serwer obrazów typu open-source, który przycina, zmienia rozmiar i filtruje obrazy na żądanie za pomocą prostych żądań opartych na adresach URL.
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Co możesz zbudować z Thumbor
Thumbor to inteligentny serwer do przetwarzania obrazów oparty na Pythonie, który obsługuje zmianę rozmiaru, kadrowanie i filtrowanie za pomocą parametrów URL — bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie aplikacji w celu integracji. Tym, co wyróżnia Thumbor spośród ogólnych narzędzi do zmiany rozmiaru obrazów, jest jego inteligentne kadrowanie oparte na AI: automatycznie wykrywa twarze i ważne elementy na obrazie przed kadrowaniem, zapewniając, że obiekt nigdy nie zostanie przypadkowo odcięty.
Używany w produkcji przez Wikipedię, Globo.com, Forbes i Vox Media do obsługi miliardów obrazów, Thumbor jest sprawdzony w boju na dużą skalę. Nie wymaga zewnętrznych zależności do podstawowego działania. Samodzielne hostowanie zastępuje opłaty SaaS za każdą transformację stałym kosztem VPS i utrzymuje Twój potok multimediów w całości w Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Thumbor
Inteligentne wykrywanie twarzy
Wbudowane wykrywanie twarzy i cech zapewnia, że najważniejsza część obrazu pozostaje wyśrodkowana podczas kadrowania do różnych proporcji obrazu.
Przetwarzanie oparte na adresie URL
Zmieniaj rozmiar, przycinaj, filtruj i konwertuj obrazy, tworząc adres URL — nie jest wymagane SDK, działa z dowolnym językiem lub frameworkiem.
Automatyczny wybór formatu
Automatycznie dostarczaj WebP przeglądarkom, które go obsługują, z awaryjnym powrotem do formatu JPEG lub PNG, zmniejszając zużycie przepustowości bez dodatkowej pracy.
Rozszerzalny system filtrów
Zastosuj jasność, kontrast, znaki wodne, zaokrąglone rogi i rozmycie za pomocą parametrów URL lub niestandardowych wtyczek filtrujących Python.
Buforowanie wyników
Przetworzone wyniki są buforowane, aby uniknąć ponownego przetwarzania identycznych żądań, znacznie zmniejszając obciążenie procesora przy dużym natężeniu ruchu.
Dlaczego warto uruchomić Thumbor na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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