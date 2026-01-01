Thumbor to inteligentny serwer do przetwarzania obrazów oparty na Pythonie, który obsługuje zmianę rozmiaru, kadrowanie i filtrowanie za pomocą parametrów URL — bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie aplikacji w celu integracji. Tym, co wyróżnia Thumbor spośród ogólnych narzędzi do zmiany rozmiaru obrazów, jest jego inteligentne kadrowanie oparte na AI: automatycznie wykrywa twarze i ważne elementy na obrazie przed kadrowaniem, zapewniając, że obiekt nigdy nie zostanie przypadkowo odcięty.

Używany w produkcji przez Wikipedię, Globo.com, Forbes i Vox Media do obsługi miliardów obrazów, Thumbor jest sprawdzony w boju na dużą skalę. Nie wymaga zewnętrznych zależności do podstawowego działania. Samodzielne hostowanie zastępuje opłaty SaaS za każdą transformację stałym kosztem VPS i utrzymuje Twój potok multimediów w całości w Twojej własnej infrastrukturze.