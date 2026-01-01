Do 69% zniżki na Thumbor

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Inteligentny serwer obrazów typu open-source, który przycina, zmienia rozmiar i filtruje obrazy na żądanie za pomocą prostych żądań opartych na adresach URL.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Thumbor jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Thumbor

Thumbor to inteligentny serwer do przetwarzania obrazów oparty na Pythonie, który obsługuje zmianę rozmiaru, kadrowanie i filtrowanie za pomocą parametrów URL — bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie aplikacji w celu integracji. Tym, co wyróżnia Thumbor spośród ogólnych narzędzi do zmiany rozmiaru obrazów, jest jego inteligentne kadrowanie oparte na AI: automatycznie wykrywa twarze i ważne elementy na obrazie przed kadrowaniem, zapewniając, że obiekt nigdy nie zostanie przypadkowo odcięty.

Używany w produkcji przez Wikipedię, Globo.com, Forbes i Vox Media do obsługi miliardów obrazów, Thumbor jest sprawdzony w boju na dużą skalę. Nie wymaga zewnętrznych zależności do podstawowego działania. Samodzielne hostowanie zastępuje opłaty SaaS za każdą transformację stałym kosztem VPS i utrzymuje Twój potok multimediów w całości w Twojej własnej infrastrukturze.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Thumbor

Inteligentne wykrywanie twarzy

Wbudowane wykrywanie twarzy i cech zapewnia, że najważniejsza część obrazu pozostaje wyśrodkowana podczas kadrowania do różnych proporcji obrazu.

Przetwarzanie oparte na adresie URL

Zmieniaj rozmiar, przycinaj, filtruj i konwertuj obrazy, tworząc adres URL — nie jest wymagane SDK, działa z dowolnym językiem lub frameworkiem.

Automatyczny wybór formatu

Automatycznie dostarczaj WebP przeglądarkom, które go obsługują, z awaryjnym powrotem do formatu JPEG lub PNG, zmniejszając zużycie przepustowości bez dodatkowej pracy.

Rozszerzalny system filtrów

Zastosuj jasność, kontrast, znaki wodne, zaokrąglone rogi i rozmycie za pomocą parametrów URL lub niestandardowych wtyczek filtrujących Python.

Buforowanie wyników

Przetworzone wyniki są buforowane, aby uniknąć ponownego przetwarzania identycznych żądań, znacznie zmniejszając obciążenie procesora przy dużym natężeniu ruchu.

Dlaczego warto uruchomić Thumbor na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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