Dawarich to samodzielnie hostowana alternatywa dla Google Timeline, która oddaje Twoją historię lokalizacji pod Twoją kontrolę. Importuj dane z eksportów Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, plików GPX i innych źródeł, aby stworzyć bogaty, przeszukiwalny zapis wszystkich miejsc, w których był(a)ś.

Platforma wizualizuje Twoje ruchy jako interaktywne mapy z mapami ciepła, liniami tras i nakładkami mgły wojny. Wbudowane statystyki pokazują odwiedzone kraje, eksplorowane miasta i całkowity przebyty dystans, podczas gdy narzędzia podróżne pozwalają Tobie dodawać adnotacje do podróży za pomocą zdjęć i notatek. Udostępnianie lokalizacji rodzinie z indywidualnymi kontrolami prywatności sprawia, że jest to odpowiednie do użytku domowego. Samodzielne hostowanie utrzymuje wrażliwe dane lokalizacyjne w całości na Twojej własnej infrastrukturze, z dala od Google i innych stron trzecich.