Wdróż Dawarich jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana alternatywa dla Google Timeline do śledzenia i wizualizacji Twojej pełnej historii lokalizacji na interaktywnej mapie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Dawarich
Dawarich to samodzielnie hostowana alternatywa dla Google Timeline, która oddaje Twoją historię lokalizacji pod Twoją kontrolę. Importuj dane z eksportów Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, plików GPX i innych źródeł, aby stworzyć bogaty, przeszukiwalny zapis wszystkich miejsc, w których był(a)ś.
Platforma wizualizuje Twoje ruchy jako interaktywne mapy z mapami ciepła, liniami tras i nakładkami mgły wojny. Wbudowane statystyki pokazują odwiedzone kraje, eksplorowane miasta i całkowity przebyty dystans, podczas gdy narzędzia podróżne pozwalają Tobie dodawać adnotacje do podróży za pomocą zdjęć i notatek. Udostępnianie lokalizacji rodzinie z indywidualnymi kontrolami prywatności sprawia, że jest to odpowiednie do użytku domowego. Samodzielne hostowanie utrzymuje wrażliwe dane lokalizacyjne w całości na Twojej własnej infrastrukturze, z dala od Google i innych stron trzecich.
Główne cechy Dawarich
Wieloźródłowy import
Importuj dane lokalizacyjne z Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, plików GPX i innych, aby zbudować kompletną historię.
Interaktywne widoki map
Przeglądaj swoją historię jako mapy ciepła, linie tras i nakładki mgły wojny na w pełni interaktywnej mapie z konfigurowalnymi warstwami.
Statystyki podróży
Zobacz, ile krajów i miast odwiedziłeś(-aś), jak daleko podróżowałeś(-aś), i śledź, ile dni spędziłeś(-aś) w każdym kraju.
Integracja zdjęć
Połącz Immich lub Photoprism, aby nałożyć zdjęcia z geotagami na mapę i powiązać wspomnienia z konkretnymi podróżami i lokalizacjami.
Rodzinne udostępnianie lokalizacji
Udostępniaj swoją lokalizację członkom rodziny, zachowując indywidualne ustawienia prywatności, aby każda osoba decydowała, co ujawnia.
Dlaczego warto uruchomić Dawarich na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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