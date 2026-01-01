Dialoqbase to platforma open source do tworzenia niestandardowych chatbotów opartych na Twojej własnej bazie wiedzy. Dokumenty, strony internetowe, pliki PDF, repozytoria GitHub, transkrypcje audio i wideo mogą być importowane i indeksowane za pomocą PostgreSQL z pgvector, a następnie odpytywane przez dowolny obsługiwany model językowy — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama lub samodzielnie hostowaną instancję Local AI. Zmiana dostawców nie wymaga ponownego indeksowania Twoich źródeł.

Samodzielne hostowanie Dialoqbase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API dostawców pod Twoją kontrolą, bez opłat za wiadomość i bez uzależnienia od zewnętrznych dostawców SaaS. Wbudowane integracje kanałów pozwalają opublikować tego samego bota na Telegramie, Discordzie, WhatsAppie lub w osadzonym widżecie internetowym.