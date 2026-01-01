Wdróż Dialoqbase jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany kreator chatbotów z prywatną bazą wiedzy oraz podłączanymi dostawcami języków i modeli osadzania.
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Co możesz zbudować z Dialoqbase
Dialoqbase to platforma open source do tworzenia niestandardowych chatbotów opartych na Twojej własnej bazie wiedzy. Dokumenty, strony internetowe, pliki PDF, repozytoria GitHub, transkrypcje audio i wideo mogą być importowane i indeksowane za pomocą PostgreSQL z pgvector, a następnie odpytywane przez dowolny obsługiwany model językowy — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama lub samodzielnie hostowaną instancję Local AI. Zmiana dostawców nie wymaga ponownego indeksowania Twoich źródeł.
Samodzielne hostowanie Dialoqbase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API dostawców pod Twoją kontrolą, bez opłat za wiadomość i bez uzależnienia od zewnętrznych dostawców SaaS. Wbudowane integracje kanałów pozwalają opublikować tego samego bota na Telegramie, Discordzie, WhatsAppie lub w osadzonym widżecie internetowym.
Główne cechy Dialoqbase
Prywatna baza wiedzy
Przetwarzaj pliki PDF, strony internetowe, mapy witryn, dokumenty Word, repozytoria GitHub, zwykły tekst oraz transkrypcje audio lub wideo, aby każdy bot opierał się na Twoich własnych danych.
Wielodostawcowe LLMs
Przełączaj się między OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama i Local AI bez ponownego indeksowania Twoich źródeł ani przepisywania promptów.
Wyszukiwanie wektorowe w Postgres
Osadzanie wektorowe znajduje się w PostgreSQL z pgvector, dzięki czemu pojedyncza baza danych zasila metadane, historię konwersacji i wyszukiwanie podobieństwa.
Integracje kanałów
Opublikuj tego samego bota w Telegramie, Discordzie, WhatsAppie lub jako osadzalny widżet internetowy z jednej konfiguracji.
Osadzalny widżet internetowy
Wstaw krótki tag skryptu na dowolnej stronie, aby Twój bot działał jako pływający widżet czatu bez pisania kodu front-endowego.
Dostęp do REST API
Interfejs API REST umożliwia Ci inicjowanie rozmów, ponowne szkolenie na nowych źródłach oraz przekazywanie odpowiedzi do niestandardowych aplikacji i automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Dialoqbase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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