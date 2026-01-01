Do 69% zniżki na Dialoqbase

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Samodzielnie hostowany kreator chatbotów z prywatną bazą wiedzy oraz podłączanymi dostawcami języków i modeli osadzania.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Dialoqbase jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Dialoqbase

Dialoqbase to platforma open source do tworzenia niestandardowych chatbotów opartych na Twojej własnej bazie wiedzy. Dokumenty, strony internetowe, pliki PDF, repozytoria GitHub, transkrypcje audio i wideo mogą być importowane i indeksowane za pomocą PostgreSQL z pgvector, a następnie odpytywane przez dowolny obsługiwany model językowy — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama lub samodzielnie hostowaną instancję Local AI. Zmiana dostawców nie wymaga ponownego indeksowania Twoich źródeł.

Samodzielne hostowanie Dialoqbase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API dostawców pod Twoją kontrolą, bez opłat za wiadomość i bez uzależnienia od zewnętrznych dostawców SaaS. Wbudowane integracje kanałów pozwalają opublikować tego samego bota na Telegramie, Discordzie, WhatsAppie lub w osadzonym widżecie internetowym.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Dialoqbase

Prywatna baza wiedzy

Przetwarzaj pliki PDF, strony internetowe, mapy witryn, dokumenty Word, repozytoria GitHub, zwykły tekst oraz transkrypcje audio lub wideo, aby każdy bot opierał się na Twoich własnych danych.

Wielodostawcowe LLMs

Przełączaj się między OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama i Local AI bez ponownego indeksowania Twoich źródeł ani przepisywania promptów.

Wyszukiwanie wektorowe w Postgres

Osadzanie wektorowe znajduje się w PostgreSQL z pgvector, dzięki czemu pojedyncza baza danych zasila metadane, historię konwersacji i wyszukiwanie podobieństwa.

Integracje kanałów

Opublikuj tego samego bota w Telegramie, Discordzie, WhatsAppie lub jako osadzalny widżet internetowy z jednej konfiguracji.

Osadzalny widżet internetowy

Wstaw krótki tag skryptu na dowolnej stronie, aby Twój bot działał jako pływający widżet czatu bez pisania kodu front-endowego.

Dostęp do REST API

Interfejs API REST umożliwia Ci inicjowanie rozmów, ponowne szkolenie na nowych źródłach oraz przekazywanie odpowiedzi do niestandardowych aplikacji i automatyzacji.

Dlaczego warto uruchomić Dialoqbase na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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