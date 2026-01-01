Wdróż Marimo jednym kliknięciem.
Reaktywny notatnik Python z automatycznym ponownym wykonywaniem komórek, obsługą SQL i przyjaznym dla Gita formatem plików w czystym Pythonie.
Wybierz plan VPS dla Marimo
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Marimo
Marimo to notebook Pythona nowej generacji, który eliminuje problemy ukrytego stanu tradycyjnych notebooków Jupyter. Automatycznie śledzi zależności między komórkami i reaktywnie ponownie wykonuje kolejne komórki, gdy wartości się zmieniają, dzięki czemu Twój notebook zawsze odzwierciedla aktualny stan danych. Notebooki są przechowywane jako zwykłe pliki .py — w pełni kontrolowane wersjami, możliwe do przeglądania w żądaniach ściągnięcia (pull requests) i wykonywalne jako standardowe skrypty Pythona lub wdrażane jako samodzielne aplikacje internetowe.
Samodzielne hostowanie Marimo na Twoim VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwałe, zawsze dostępne środowisko notebooka, dostępne z dowolnej przeglądarki, z preinstalowaną obsługą SQL do zapytań do baz danych na tym samym serwerze oraz uwierzytelnianiem opartym na tokenach, aby zachować prywatność analizy.
Główne cechy Marimo
Reaktywne wykonanie
Komórki automatycznie uruchamiają się ponownie, gdy zmieniają się ich zależności, eliminując błędy przestarzałego stanu, które sprawiają, że tradycyjne notatniki są zawodne.
Format przyjazny dla Git
Notebooki są przechowywane jako czyste pliki Python, co sprawia, że są porównywalne, możliwe do przejrzenia w PR-ach i wykonywalne z wiersza poleceń.
Wbudowana obsługa SQL
Wykonuj zapytania do baz danych i ramek danych za pomocą SQL bezpośrednio w notatnikach bez dodatkowych bibliotek ani konfiguracji.
Interaktywne elementy interfejsu użytkownika
Dodaj suwaki, listy rozwijane, tabele i inne interaktywne widżety, aby przekształcić notatniki analityczne w udostępniane aplikacje internetowe.
Nowoczesny Edytor
Autouzupełnianie, formatowanie, podświetlanie błędów i przeglądarka ramek danych przyspieszają pisanie i debugowanie kodu Python.
Dlaczego warto uruchomić Marimo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.