Marimo to notebook Pythona nowej generacji, który eliminuje problemy ukrytego stanu tradycyjnych notebooków Jupyter. Automatycznie śledzi zależności między komórkami i reaktywnie ponownie wykonuje kolejne komórki, gdy wartości się zmieniają, dzięki czemu Twój notebook zawsze odzwierciedla aktualny stan danych. Notebooki są przechowywane jako zwykłe pliki .py — w pełni kontrolowane wersjami, możliwe do przeglądania w żądaniach ściągnięcia (pull requests) i wykonywalne jako standardowe skrypty Pythona lub wdrażane jako samodzielne aplikacje internetowe.

Samodzielne hostowanie Marimo na Twoim VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwałe, zawsze dostępne środowisko notebooka, dostępne z dowolnej przeglądarki, z preinstalowaną obsługą SQL do zapytań do baz danych na tym samym serwerze oraz uwierzytelnianiem opartym na tokenach, aby zachować prywatność analizy.