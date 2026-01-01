Browserless przekształca bezgłowego Chrome'a w usługę dostępną przez sieć, eliminując złożoność zarządzania procesami przeglądarki, wyciekami pamięci i konfliktami zależności w Twoich własnych aplikacjach. Deweloperzy łączą się za pośrednictwem REST API lub WebSocket, używając Puppeteer, Playwright lub Selenium — Browserless automatycznie zarządza cyklem życia sesji, czyszczeniem zasobów i równoległym wykonywaniem.

Samodzielne hostowanie na VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją przeglądarki, agentami użytkownika i ustawieniami proxy, eliminując jednocześnie opłaty za każde żądanie pobierane przez usługi automatyzacji przeglądarek w chmurze. Wrażliwa logika skrobania i wyodrębnione dane pozostają w Twojej własnej infrastrukturze, a Ty możesz dostosować limity współbieżności do dostępnych zasobów.