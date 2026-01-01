Wdróż Browserless jednym kliknięciem.
Headless Chrome jako usługa z interfejsem API REST i WebSocket do skrobania stron internetowych, generowania plików PDF i automatycznego testowania.
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Co możesz zbudować z Browserless
Browserless przekształca bezgłowego Chrome'a w usługę dostępną przez sieć, eliminując złożoność zarządzania procesami przeglądarki, wyciekami pamięci i konfliktami zależności w Twoich własnych aplikacjach. Deweloperzy łączą się za pośrednictwem REST API lub WebSocket, używając Puppeteer, Playwright lub Selenium — Browserless automatycznie zarządza cyklem życia sesji, czyszczeniem zasobów i równoległym wykonywaniem.
Samodzielne hostowanie na VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją przeglądarki, agentami użytkownika i ustawieniami proxy, eliminując jednocześnie opłaty za każde żądanie pobierane przez usługi automatyzacji przeglądarek w chmurze. Wrażliwa logika skrobania i wyodrębnione dane pozostają w Twojej własnej infrastrukturze, a Ty możesz dostosować limity współbieżności do dostępnych zasobów.
Główne cechy Browserless
REST i WebSocket API
Kontroluj Chrome programowo przez HTTP lub WebSocket, kompatybilny z Puppeteer, Playwright i Selenium bez zmiany istniejącego kodu.
Generowanie PDF i zrzutów ekranu
Renderuj dowolny adres URL lub kod HTML do perfekcyjnego pikselowo pliku PDF lub zrzutu ekranu z elastycznymi opcjami widoku, rozmiaru papieru i celowania w elementy.
Zarządzanie równoczesnymi sesjami
Browserless kolejkuje i zarządza wieloma równoległymi sesjami przeglądarki, automatycznie oczyszczając zasoby, dzięki czemu Twój host nigdy nie zabraknie pamięci.
Uwierzytelnianie tokenowe
Wstępnie wygenerowany token API ogranicza dostęp do Twojej usługi przeglądarki, zapobiegając nieautoryzowanemu wykorzystaniu Twoich zasobów obliczeniowych.
Scrapowanie renderowane JavaScriptem
Wykonuje pełny JavaScript po stronie klienta na stronach docelowych, umożliwiając ekstrakcję danych z SPA i dynamicznie ładowanej zawartości, do której statyczne skrobaki nie mają dostępu.
Dlaczego warto uruchomić Browserless na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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