Wdróż ZeroNote jednym kliknięciem.
Ujednolicona zaszyfrowana aplikacja do notatek, haseł, zakładek i 2FA z szyfrowaniem AES po stronie klienta z zerową wiedzą.
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Co możesz zbudować z ZeroNote
ZeroNote to samodzielnie hostowana, ujednolicona aplikacja zwiększająca produktywność, która łączy w sobie robienie notatek, zarządzanie hasłami, zakładki i kody uwierzytelniania dwuskładnikowego w jedną zaszyfrowaną aplikację. Wykorzystuje szyfrowanie AES po stronie klienta z architekturą zero-knowledge — serwer nigdy nie widzi Twoich niezaszyfrowanych danych, tylko Twoje urządzenie może je odszyfrować.
Samodzielne hostowanie ZeroNote na VPS łączy cztery oddzielne narzędzia w jedną prywatną, zaszyfrowaną usługę, którą w pełni kontrolujesz. Pamięć SQLite z priorytetem offline zapewnia stałą dostępność danych bez połączenia z internetem, inteligentne automatyczne tagowanie automatycznie porządkuje elementy, a opcjonalna synchronizacja P2P lub S3 rozszerza dostępność na wszystkie urządzenia.
Główne cechy ZeroNote
Szyfrowanie z zerową wiedzą
Szyfrowanie AES po stronie klienta zapewnia, że Twoje notatki, hasła i kody 2FA są szyfrowane, zanim opuszczą Twoje urządzenie.
Ujednolicone narzędzie
Zastąp oddzielny menedżer haseł, aplikację do notatek, menedżer zakładek i uwierzytelniacz 2FA jedną samodzielnie hostowaną aplikacją.
Pamięć masowa offline-first
Dane są przechowywane lokalnie w SQLite, dzięki czemu Twój sejf pozostaje dostępny nawet bez aktywnego połączenia z internetem.
Inteligentne auto-tagowanie
Inteligentne tagi automatycznie kategoryzują wpisy na podstawie typu treści i słów kluczowych, utrzymując Twój skarbiec w porządku bez ręcznego wysiłku.
Synchronizacja P2P i S3
Opcjonalnie synchronizuj Twój zaszyfrowany skarbiec między urządzeniami, używając synchronizacji peer-to-peer lub własnego zasobnika pamięci masowej zgodnego z S3.
Dlaczego warto uruchomić ZeroNote na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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