ZeroNote to samodzielnie hostowana, ujednolicona aplikacja zwiększająca produktywność, która łączy w sobie robienie notatek, zarządzanie hasłami, zakładki i kody uwierzytelniania dwuskładnikowego w jedną zaszyfrowaną aplikację. Wykorzystuje szyfrowanie AES po stronie klienta z architekturą zero-knowledge — serwer nigdy nie widzi Twoich niezaszyfrowanych danych, tylko Twoje urządzenie może je odszyfrować.

Samodzielne hostowanie ZeroNote na VPS łączy cztery oddzielne narzędzia w jedną prywatną, zaszyfrowaną usługę, którą w pełni kontrolujesz. Pamięć SQLite z priorytetem offline zapewnia stałą dostępność danych bez połączenia z internetem, inteligentne automatyczne tagowanie automatycznie porządkuje elementy, a opcjonalna synchronizacja P2P lub S3 rozszerza dostępność na wszystkie urządzenia.