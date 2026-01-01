Wdróż draw.io jednym kliknięciem.
Darmowa, otwartoźródłowa aplikacja do tworzenia schematów blokowych, diagramów sieciowych, UML i wizualizacji architektury — w pełni hostowana samodzielnie.
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Co możesz zbudować z draw.io
draw.io (diagrams.net) to darmowe, otwarte narzędzie do tworzenia diagramów, któremu zaufały miliony inżynierów, architektów i analityków biznesowych. Obsługuje szeroki zakres typów diagramów — schematy blokowe, diagramy klas UML, diagramy związków encji, mapy sieci i infrastruktury, przepływy pracy BPMN i wiele innych — wszystko z dopracowanego edytora opartego na przeglądarce.
Samodzielne hostowanie draw.io na własnym serwerze VPS oznacza, że wszystkie dane diagramów pozostają w Twojej infrastrukturze. Żadne pliki nie są wysyłane na zewnętrzne serwery, co czyni go domyślnym wyborem dla zespołów w branżach regulowanych lub tych z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Obraz Docker jest bezstanowy i lekki, bez zależności od bazy danych.
Główne cechy draw.io
Zero zewnętrznych zależności
draw.io działa jako pojedynczy bezstanowy kontener, który nie wymaga bazy danych — dane diagramu nigdy nie opuszczają Twojego serwera.
Szerokie wsparcie diagramów
Twórz schematy blokowe, UML, diagramy ER, mapy sieci, procesy BPMN i makiety z jednego ujednoliconego edytora.
Integracje pamięci masowej w chmurze
Połącz się z Google Drive, Microsoft OneDrive i GitLab, aby przechowywać i wersjonować diagramy wraz z Twoimi istniejącymi plikami.
Eksport po stronie serwera
Eksportuj diagramy do formatów PDF, PNG, SVG i Visio (.vsdx) bezpośrednio na serwerze bez przetwarzania po stronie klienta.
Edytor działający offline
Działa w pełni offline poprzez dołączenie
?offline=1 do adresu URL — idealne dla środowisk odizolowanych lub o ograniczonym dostępie.
Dlaczego warto uruchomić draw.io na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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