draw.io (diagrams.net) to darmowe, otwarte narzędzie do tworzenia diagramów, któremu zaufały miliony inżynierów, architektów i analityków biznesowych. Obsługuje szeroki zakres typów diagramów — schematy blokowe, diagramy klas UML, diagramy związków encji, mapy sieci i infrastruktury, przepływy pracy BPMN i wiele innych — wszystko z dopracowanego edytora opartego na przeglądarce.

Samodzielne hostowanie draw.io na własnym serwerze VPS oznacza, że wszystkie dane diagramów pozostają w Twojej infrastrukturze. Żadne pliki nie są wysyłane na zewnętrzne serwery, co czyni go domyślnym wyborem dla zespołów w branżach regulowanych lub tych z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Obraz Docker jest bezstanowy i lekki, bez zależności od bazy danych.